Szeptember elsejére összehívta az úszók közgyűlését Bienerth Gusztáv

Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség elnöke a Mokka stúdióvendégeként azt mondta, őt is váratlanul érte a elnökségi tagok távozása. Pár napja hat elnökségi tag mondott le, köztük Cseh László is. Azért is értetlenül áll a történtek előtt, mivel a múlt hétfői elnökségi ülésük után mindenki a támogatásáról biztosította. Szeptember elsejére rendkívüli közgyűlést hív össze.