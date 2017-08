Az EL-meccs előtt távozott a Vidi válogatott focistája

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Videoton FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy az egyszeres magyar válogatott Bódi Ádám az idény végéig a DVSC-hez került kölcsönben.

A 26 éves középpályás tavaly nyáron éppen Debrecenből érkezett Székesfehérvárra, az előző bajnoki szezonban csak 353 percnyi lehetőséget kapott a korábbi vezetőedzőtől, Henning Bergtől.

A Vidi új trénere, Marko Nikolic a máltai Balzan FC elleni Európa Liga-selejtező első mérkőzésén a kezdőbe nevezte, de több lehetőséget már nem kapott a bizonyításra.

Bódi Ádám a DVSC-ben nevelkedett, az NB I-ben 2010. május 4-én mutatkozott be a Vasas ellen. A következő években meghatározó szerepet töltött be Debrecenben, 153 NB I-es találkozón lépett pályára, és 29 gólt szerzett a Loki színeiben. 2015. október 8-án, a Feröer elleni Eb-selejtezőn a magyar válogatottban is bemutatkozott.

Bódi Ádám hétfőn csatlakozott a DVSC keretéhez, nagy valószínűséggel a Vasas elleni bajnokin már számíthat rá Herczeg András vezetőedző.