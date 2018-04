Ez történt a héten az esport világában

Egy újabb mozgalmas héten estünk túl, ami még erősebb indok arra, hogy átláthatóbbá tegyük azt. Ismét összeszedtük a legfontosabb eseményeket.

Overwatch

Két embertől is megvált a Dallas Fuel. Miután két etap alatt is gyengén szerepeltek az Overwatch Leage egyik csapata megvált egyik játékosától és vezetőedzőjétől. Kyle „KyKy" Souder korábban már dolgozott Overwatch csapatokkal, például a Team Envy trenírozójaként fontos szerepet töltött be a csapat sikerében. „Míg elismerjük, hogy azok a kihívások, amikkel Kyle-nak szembe kellett néznie a Dallas Fuellel való munkaviszonya alatt a saját irányításán kívül voltak, eljött az idő, amikor a változás elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a csapat előre tudjon haladni, mi pedig úgy éreztük, hogy ez most érkezett el" – nyilatkozta a csapat tulajdonosa, Mike Rufail.

Ideiglenesen Emanuel „Peak" Uzoni fogja váltani őt a vezetői pozícióban, valamint Kang „Vol'Jin" Min-Gyu koreai segédedzővel bővül a csapat, aki az elkövetkezendő hetekben fog megérkezni Los Angelesbe. Dong-jun „Rascal" Kim, a London Spitfire-től nemrég a Dallas Fuelhez átkerült játékos szintén távozni kényszerül. Mike Rufail elmondása szerint a koreai Rascalnak nehézséget okozott a kommunikáció, ezért nem tudta azt a rugalmasságot hozni a csapatnak, amit elvártak tőle. A csapat DPS játékosénak, és vezetőedzőjének távozását a Dallas Fuel egyidejűleg jelentette be a liga hivatalos oldalán.

Továbbra is esik az Overwatch League megtekintési rátája. Már a második szakasz kapcsán viták tárgyát képezte a torna nézettsége, vagyis inkább annak hiánya. A liga minden előzetes várakozást felülmúló startja után mélyrepülésbe kezdett. Az első szakasz eredményei hullámzó adatokat mutattak, mely a második etapra stabilizálódni látszott heti 120-110 ezer közti nézőszámmal, ám a harmadik fordulóra tovább folytatódott a zuhanás. Az első, illetve második héten 108 és 113 ezer közé esett a mutató. Az etap végének közeledtével azonban fenn áll a javulás esélye, mivel a finálé közeledtével eddig minden esetben emelkedett a közvetítést figyelők száma, valamint az április 14-én tartott Twitch napot követően szintén emelkedtek a számok, ahogyan ezt korábban is megírtuk.

Counter-Strike: Global Offensive

Nincs új a nap alatt, megint a rasszizmus kérdéskörét érintő botrány kerekedett a Counter-Strike berkein belül. Pár hete a neves kommentátor Matthew „Sadokist" Trivett születésnapja alkalmából rendezett streamje körül kerekedett hírverés a férfi cseppet sem választékos nyelvezetét illetően. Sadokist után Nils „k1to" Gruhne került hasonló slamasztikába. A 19 éves német fiatalember egy élő közvetítés során „majomnak" nevezte Joao „felps" Vasconcellost. Révén a sértett fél egy brazil játékos az inzultus különösen sértőnek minősül.

Felps azon nyomban a falhoz szegezte k1tot, aki védekezőállásba vágta magát, majd rövid szóváltás után elsimult az ügy. „Minden oké, megbocsájtok" – válaszolta felps. Azonban míg a sértett fél elengedte a dolgot, addig másokat sokkal komolyabban érintett a kérdés. A SK Gaming kapitánya Gabriel „FalleN" Toledo retorziókat szeretne látni a felvételen megörökített és frusztrációból fakadó kijelentésért. Twitteren kérte a FACEIT liga egyik szervezőjét, hogy bírálják el az ügyet, választ azonban láthatólag még nem kapott.

Dota 2

10 év után sikerült először győztesként távoznia offline ligáról a svéd játékosnak. Per Anders Olsson „Pajkatt" Lille 10 évet ölt bele a profi Dotába, (kezdve az eredeti Warcraft moddal), ám ezalatt az évtized alatt egyetlen alkalommal sem sikerült első helyen végeznie egy helyszíni versenyen. 2018-ban sikerült eddigi pályafutásának legfontosabb eredményét elérnie a Starladder Invitational 5. szezonjának hajrájában, amit az OpTic Gaminggel sikerült bezsebelnie.

Pedig Pajkatt koránt sem nevezhető tapasztalatlan, amatőr játékosnak, hiszen olyasvalakiről beszélünk, aki többek között a Natus Vincere kapitánya is volt, és a Dota 2 indulása óta része a profi szférának, hiszen már első világbajnokságon, a 2011-es The Internationalen is tiszteletét tette versenyzőként. „Alig 10 évembe tellett, hogy megnyerjem az első LAN-omat, csak remélni tudom, hogy nem fog még 10 évembe kerülni, hogy megszerezzem a második győzelmem" – írta az örömmámoros Pajkatt Twitteren.

Egyéb

Partneri kapcsolatot épített ki az Activision Blizzard és a Nielsen. A két cégóriás a márkaértékelés jegyében tette meg ezt a lépést, révén a Nielsen Media Research egy olyan vállalat, mely globális szintén végez piackutatást. Az elkövetkezendő idők során a Nielsen az Overwatch és a Call of Duty játékok esport rendezvényei alatt fog felméréseket végezni és adatok után fürkészni, mit amilyen például a jelenleg is futó Overwatch League és a Call of Duty World League.

Ezzel a lépéssel az Activision Blizzard erős szövetségesre tett szert, akiknek közbenjárásával jelentősen könnyebbé válik a nem endemikus cégekhez vezető út.

Vagyis ha minden az elképzelések szerint alakul a közeljövőben olyan márkák képviselőit is láthatjuk Blizzard és Activision játékok esport közvetítésein, amelyek korábban nem mutattak érdeklődést a műfaj iránt. Azonban üröm az örömben a Nielsen múlt hónapi baklövése, ami némi óvatosságra inti mindkét céget. Márciusban a new-yorki vállalat helytelen felmérést közölt az ausztráliai esport szcénáról, ám azt később átértékelték, és a valós adatkhoz mért módosított változat hamarosan publikálásra kerül.