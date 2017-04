A szapporói és a krakkói után jöhet a kijevi csoda

2008 és 2015 után idén ismét az elitbe kerülhet a magyar jégkorong-válogatott. A szombaton kezdődő divízió I-es világbajnokságon ehhez Kazahsztánnal, Lengyelországgal, Ausztriával, Dél-Koreával és Ukrajnával kell megküzdeniük a mieinknek.

Kilenc éve, 2008-ban valóságos hokiláz robbant ki az országban, miután jégkorong-válogatottunk megnyerte a divízió I-es vb-t Japánban és - több évtizedes kihagyás után - bejutott az A csoportba. A "szapporói csoda" kifejezés talán még azoknak is ismerős, akik nem sokat tudnak a jégkorongról. Nem is véletlen, hiszen Vas Márton ukránok elleni győztes, feljutást érő gólja, a kommentátorok meghatottságtól elcsukló hangja, a himnuszt éneklő csapattagok önfeledtsége jó időre beégett minden sportkedvelő szemébe. Az azóta nagy öreggé érett játékékosok - hogy csak néhányukat említsük - Palkovics Krisztián, Kangyal Balázs, Szélig Viktor, Sofron István, Ladányi Márton, Vas Márton, Tokaji Viktor, Kovács Csaba, Szuper Levente tökéletesen találta meg a helyét Pat Cortina csapatában. A profi játékosokból profin összerakott csapat profi játéka pedig feljutást ért.

Kiesés, küzdés, feljutás

A jégkorong krémjének számító A csoporthoz zöldfölűként csatlakozó magyar csapat eleinte a bennmaradásról álmodozott 2009-ben, de a világbajnokság kezdete előtt ifj. Ocskay Gábor váratlan halála alaposan kivett a válogatottból. Nem sikerült a bravúr, így a következő évben, 2010-ben ismét következhetett a küzdelem a feljutásért. A ljubljanai vb utolsó mérkőzésén a szlovének simán, 4-1-re legyőztek minket és ki is harcolták a tornagyőzelmet. A 2011-es budapesti rendezésű divízió I-es világbajnokságon az utolsó, mindent eldöntő meccsen a hosszabbításban véreztünk el az olaszokkal szemben.

A megváltoztatott lebonyolítási rendszer első próbája 2012-ben volt: abban az évben az elitből kieső két csapat ugyanabba a csoportba került, és a korábbinál kétszer többen jutottak a felsőházba. De ez sem volt elég ahhoz, hogy a már Kevin Primeau irányította magyarok visszatérjenek az A csoportba, harmadikként zárták a világbajnokságot. 2013-ban is bronzérem lett a divízió I. vége a magyar válogatott számára. 2014-ben már egy fiatal csapat küzdött Dél-Koreában, az újabb feljutásra azonban még egy évet kellett várni. 2015-ben Krakkóban a lengyelek elleni döntőt 2-1-re megnyertük, így tavaly jöhetett újra az élvonal. Szentpéterváron 2016-ban mindössze egyetlen, a fehéroroszok elleni meccset sikerült megnyerniük Galló Vilmoséknak. A további találkozók mind vereséggel zárultak, a kudarc ellenére azonban a finnek és a németekkel szemben is helytállt a csapat. Ebben nagy szerepe volt a kapus Vay Ádámnak, aki a lövések 91,1 százalékát hárította. Teljesítménye szinte azonnali repülőjegyet jelentett az Egyesült Államokba, hiszen nem sokkal a torna után le is igazolta őt az NHL-ben szereplő Minnesota Wild farmcsapata.

Erős ellenfelekre hangolva

Az idei ellenfelek közül az a kazahsztáni csapat tűnik a legerősebbnek, mellyel együtt estek ki a mieink a tavalyi vb-n. Kazahsztánon kívül Ausztria, Lengyelország, Dél-Korea és a feljutó Ukrajna is megnehezítheti majd a magyar hokiválogatott dolgát.

A Kijevben ránk váró riválisokra tudatosan választott erős ellenfelekkel hangolt Rich Chernomaz együttese. Habár a felkészülési meccseken nem láttunk győzelmet a magyar csapattól, az edzőpartnerek mégis kellő keménységgel tréningezték válogatottunkat. Svédországtól 4-0-ra, Finnországtól 6-1-re, Szlovéniától előbb 2-1-re, majd 5-3-ra is kikaptak a magyarok. Ennek ellenére tanulságosnak és mindenképp hasznosnak tartja az elveszített meccseket a szövetségi kapitány. A szlovénok elleni második mérkőzés után kiemelte, hogy legalább annyi helyzete volt a magyar válogatottnak, mint az ellenfélnek." Bizakodóan nyilatkozott a vereség után Galló Vilmos csatár is, aki úgy látja, a világbajnokság kezdetére ki tudják javítani a hibáikat.

A fiatalokon az ország szeme

A korábbiakhoz képest idén viszonylag új kerettel utazik a világbajnokságra a csapat. Rich Chernomaz szövetségi kapitány elsősorban a magyar válogatott iránti elkötelezettséget, valamint az egymással való kapcsolatot vette figyelembe a válogatáskor. Nagy volt a verseny a bekerülésért, több kiváló, rutinos játékos sérülés vagy más okok miatt nem tudta vállalni a felkészülést, így különösen nagy teret kapnak a fiatalok. A szakmai stáb döntése alapján hét védő, tizenhárom csatár és három kapus utazik Kijevbe. Hetényi Zoltán és Duschek Dávid nem vállalta a harmadik kapus szerepét, így Arany Gergely élhet a lehetőséggel.

A magyar válogatott 23 fős világbajnoki kerete:

Kapusok: Rajna Miklós (Fehérvár AC19), Bálizs Bence (MAC Budapest), tartalék: Arany Gergely (MAC Budapest)

Védők: Garát Zsombor (Austin Bruins, amerikai), Stipsicz Bence (Cedar Rapids RoughRiders, amerikai), Varga Arnold (Debreceni HK), Gőz Balázs (DVTK Jegesmedvék), Sagert Kalvin (Fehérvár AV19), Szirányi Bence (Fehérvár AV19), Wehrs Kevin (Villach, osztrák)

Csatárok: Dansereau Keegan (Dunaújvárosi Acélbikák), Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék), Vas János (Fehérvár AV19), Sarauer Andrew (Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Fehérvár AV19), Hári János (Leksands IF, svéd), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Nagy Krisztián (MAC Budapest), Terbócs István (MAC Budapest), Bartalis István (Schwenningen, német), Benk András (UTE), Csányi Karol (UTE), Kóger Dániel (Fehérvár AV19)

Az IIHF divízió I/A csoportos kijevi világbajnokság programja (magyar idő szerint):

Április 22., szombat, 12.30: Ukrajna−Magyarország

Április 24., hétfő, 19.30: Magyarország−Ausztria

Április 25., kedd, 16.00: Magyarország−Korea

Április 27., csütörtök, 16.00: Lengyelország−Magyarország

Április 28., péntek, 12.30: Magyarország−Kazahsztán

A két legjobb feljut a 16-os világelitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.