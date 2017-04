Visszatér a medencébe Kemény Dénes aranycsapata

Többszörös olimpiai bajnokok ugranak vízbe az augusztus 7-20-e között megrendezendő 17. FINA masters-világbajnokság férfi vízilabdatornáján. A Sydneyben, Athénban és Pekingben varázsló generáció újra sapkát húz, hogy a hazai rendezésű vébén begyűjtsenek még egy aranyat.

A 2000-es évek magyar férfi vízilabdasztárjai is beneveztek a nyári masters-világbajnokságra, a csapat stílusosan Millenium néven indul a +40-es kategóriában.

A keretben háromszoros olimpiai bajnokként ott lesz Benedek Tibor, Biros Péter, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán, a kétszeres bajnok Varga Tamás és Gergely István mellett Fodor Rajmund is nevezett, de utóbbi valószínűleg játékvezetőként is tevékenykedik majd a világbajnokságon, ahogyan tette azt a tavalyi, rijekai Európa-bajnokságon.

A kispadon pedig ki más ülhetne, mint a magyar válogatottat három olimpiai bajnoki címig vezető Kemény Dénes. Segítője az egyszeres olimpiai bajnok, Sydneyben győztes Kósz Zoltán lesz.

A háromszoros olimpiai bajnok dr. Kiss Gergely kicsit kilóg a sorsból, mert a többiekhez képest ő még aktív játékos a RacioNet-Honvéd csapatában, ezzel együtt nagyon várja a nyári fellépést:

„Az ember mindig is örömmel éli meg pályafutása legszebb időszakát, és bánja, hogy ha az elmúlik. Nekünk szerencsére hosszú évekig tartott ez az aranykorszak, de ennek is vége lett egyszer. Így mindannyian azt gondoltuk, majd régi bajtársakként találkozunk egyszer-egyszer, de most a Masters-vb ad egy lehetőséget arra, hogy megint együtt legyünk, és úgy, ahogy korábban. Azaz meglegyen a közös cél, a győzelem, na és az, hogy élvezzük a vízben azt, amit csinálunk" – fogalmazott Kiss Gergely a vb hivatalos honlapján.