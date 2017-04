Nem lesz német csapat férfi kézi-BL Final Fourban

A Barcelona nyerte a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőinek sláger párharcát, miután hazai pályán 23-18-ra nyerte a visszavágót a német THW Kiel ellen, ledolgozva az első mérkőzésen összeszedett két gólos hátrányt. A meccs legjobbja a Barca kapusa, az 56 százalékkal védő Gonzalo Pérez de Vargas volt.

Kézilabda, férfi Bajnokok LIgája, negyeddöntő visszavágó

Barcelona Lassa–THW Kiel 23-18 (13-9)

továbbjutott: a Barcelona 49-46-os összesítéssel

Paprikás hangulatban, két gólos német előnyről indult a legélesebb negyeddöntő. A sorozat két legsikeresebb csapatának első, kieli mérkőzése után főleg a katalánok voltak felháborodva: meglátásuk szerint - főként a meccs végén - a játékvezetők számos súlyos és sportszerűtlen szabálytalanságot hagytak megtorlatlanul a Barca kárára.

Ilyen hangulat fogadta a Palauban a németeket:

A meccs előtt ennek nyomán Jallouz, a Barcelona tunéziai átlövője például edzeni sem tudott. A hazaiak kezdtek jobban, Mem és Tomás góljával két perc alatt ledolgozták a hátrányukat, amit aztán a németek ugyanilyen gyorsan ki is egyenlítettek.

Most nem ütötték egymást

A két csapat a csoportkörben is találkozott, akkor hazai pályán egy góllal, 26-25-re nyert a Barca - ez most kevés lett volna. Rá is kapcsoltak, de három gólnál nagyobb előnyt nem tudtak összeszedni, annak ellenére sem, hogy Pérez de Varas kapus ezúttal jobban védett, mint az első meccsen.

Victor Tomás két gólja is fontos volt az első félidőben Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Daniel Reinhardt

Mondjuk, ugyanez igaz volt a másik oldalon Niklas Landinra is, aki szintén fogott ziccert (Riveráét szélről) és büntetőt is (Lazarovét), és láthatóan tartottak tőle a katalán lövők. A félidő felénél kettővel vezetett a Barcelona (7-5), azaz mintha, misem történt volna a továbbjutás szempontjából.

Landin védi Lazarov hetesét:

Az első kieli emberhátránynál tudott először három góllal vezetni a Barcelona, Lazarov átlövése után időt is kért Alfred Gislasson. A Kiel annak ellenére is tartotta magát, hogy egyik legjobb lövője, Marko Vujin még kísérletig sem nagyon jutott.

A 25. percben viszont, az újabb német kiállítást (Ilija Brozovicot másodszor küldték ki) kihasználva, Rivera második gólja már négy, majd újabb találat már öt gólos Barca-vezetést jelentett (12-7). Filip Jicha kiállítása megmentette a Kielt attól, hogy nagyon elhúzzon a Barca, faragni viszont nem tudtak a hátrányból.

A félidei statisztikák:

Nem indult gólzáporral a második félidő, az első öt percben egy-egy gólt lőttek a felek, a következő öt percben viszont Tomás és Nöddesbo kínaiájval már 16-11 volt - Gislasson időt is kért. A németek beálltak a négy gólos hátrány őrzésére, ami bután hangzik, de ez összesítésben csak mínusz kettő volt, ami akár fél percen belül ledolgozható a meccs végén.

A kapusra nem volt orvosság

A Barca Valero Rivera heteseivel és Lazarov átlövéseivel tartotta az előnyt, amire Lukas Nilsson válaszolt irgalmatlan bombákkal.

A Barca kapujában azonban Gonzalo Pérez de Vargas a 25. percben már 20 védésnél (54%-os hatékonyság) tartott, ami nem könnyítette meg a németek dolgát. Ennek ellenére Xavi Pascual kért időt Raul Santos gólja után (21-17). Jallouz - katalán szempontból - a legrosszabbkor vágta orrba Nilsson, két percre emberelőnybe juttatva a Kielt. A németek azonban csak 1-0-ra tudták nyerni ezt az időszakot, amire a Barca Nöddesbo góljával és Pérez de Vargas újabb védéseivel válaszolt, és öt góllal 23-18-ra nyerve bejutott a kölni négyes döntőbe - biztossá téve, hogy nem lesz német csapat a Final Fourban.

Ahol már ott van a negyeddöntő másik német csapatát kiejtő macedón Vardar Szkopje, és oda készül a szombaton este a Paris Saint-Germain elleni három gólos hátrányát ledolgozni vágyó MOL-Pick Szeged, valamint a három gólos előnyét vasárnap Montpellier-ben is megtarta igyekvő Telekom Veszprém is.

