Varga Dénes parádéja elvette az Eger pályaelőnyét a pólódöntőben

A címvédő Szolnok két negyed után faképnél hagyta az Egert, és 13-7-re nyert idegenben hétfőn a férfi vízilabda ob I három győzelemig tartó döntőjének első felvonásán.

E.ON férfi ob I, döntő, 1. mérkőzés:

ZF-Eger - Szolnoki Dózsa-Közgép 7-13 (1-2, 2-1, 3-5, 1-5)

gólszerzők: Cuckovic 2, Decker Á., Vapenski, Hárai, Erdélyi, Lőrincz 1-1, illetve Varga Dé. 5, Vámos 3, Younger 2, Fülöp, Kis G., Prlainovic 1-1

A nyitónegyedben a Szolnok viszonylag könnyedén játszotta át az egriek védelmét, ám számos nagy lehetőséget elpuskázott. Ennek ellenére Vámos és Younger révén mindkét emberelőnyét értékesítette, míg a túloldalon szintén fórból Decker volt eredményes.

A második negyed elején ötméteresből egyenlített az Eger, a Szolnok azonban harmadik emberelőnyét is értékesítette. Két perccel a nagyszünet előtt megszületett a találkozó első akciógólja, ezzel újra egyenlő volt az állás.

A fordulást követően egyre feszültebb lett a hangulat a vízben, több volt a keménység, így a kiállítás is. Mindkét oldalon egy-egy büntetőgól született, majd a vendégek Younger és Vámos lövésével pillanatok alatt elléptek (5-7). A másik oldalon Uckovic értékesített egy végletekig kijátszott fórt, az ellentámadásból viszont Kis elképesztő erejét kamatoztatva büntetőt harcolt ki, amelyet Varga lőtt a kapu közepébe.

A zárónegyed nyitányaként egy fantasztikus Prlainovic-Varga összjáték után háromgólosra duzzadt a különbség, a túloldalon az egriek viszont egymás után két emberelőnyt is kihasználatlanul hagytak. A másik oldalon újra az olimpiai bajnok Kis játszotta a főszerepet, mivel kiharcolta az előnyt, majd mindenkit meglepett azzal, hogy azonnal a hálóba bombázott, ezzel pedig gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést (6-10). A folytatásban Varga ötödik góljára Lőrincz válaszolt, majd Prlainovic lőtt be egy büntetőt, Vámos pedig szétbombázta a hálót (7-13).

A döntő további menetrendje:

május 5., péntek: Szolnoki Dózsa-Közgép - ZF-Eger 19.00

május 10., szerda: ZF-Eger - Szolnoki Dózsa-Közgép 18.00

május 13., szombat: Szolnoki Dózsa-Közgép - ZF-Eger 16.00 (ha szükséges)

május 17., szerda: ZF-Eger - Szolnoki Dózsa-Közgép 18.00 (ha szükséges)