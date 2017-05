Egy félidő is elég volt a Veszprémnek a Szeged ellen

Remekeltek a kapusok a férfi kézilabda NB I bajnoki döntőjének első felvonásán, Veszprémben. A Szeged nagyot ment az első féldiőben, de mégis távol került a bajnoki címtől, miután a hazai világklasszisok megrázták magukat.

Férfi kézilabda NB I, döntő, első meccs:

Telekom-Veszprém – MOL-Pick Szeged 23-17 (8-10)

a legeredményesebb játékosok: Gajic, Lékai 4-4, Ugalde, Palmarsson, Nagy L. 3-3, illetve Bodó 5, Källman, Balogh Zs. 4-4



Alapszakasz-győztesként a Szeged kezdte idegenben a bajnoki döntőt, és játszhat majd otthon a visszavágón a Veszprém ellen. A veszprémiek gondolatait a kölni Final4 is elterelhette, ráadásul a meccs sem úgy indult, ahogy tervezték.

Villámrajtot vett a Szeged, gyorsan elhúzott 2-0-ra, majd annak ellenére is őrizte az előnyét, hogy Mikler Roland feljavult a kapuban. Mi több, a félidő derekán még jobban elléptek a vendégek, már 10-5-re is vezettek, amikor a Veszprém kicsit megrázta magát, és egy jó hajrával feljött kétgólos hátrányra. Az első félidőből még a vendégek kapusa, Sierra védéseit is érdemes kiemelni, minden mozdulatán látszott, hogy tökéletesen felkészült az ellenfél játékosaiból. A spanyol kapus vasárnap ünnepli a 39. születésnapját, de a kor nem látszott rajta, csak a rutin, és még Dániából is dicsérték:

A Veszprém szorosabban védekezett a szünet után, és fokozatosan faragta a hátrányát. Fel is jött döntetlenre, hosszú percekig egyik csapat sem vezetett kettővel. Végül a meccs 44. percében szerzett vezetést először a Veszprém, Lékai góljával.

Lett még 14-14, de akkor beindult a Veszprém, 18-14-re elhúzott, időt is kért Carlos Pastor. Hiába, már minden momentum a Veszprémnek kedvezett: Alilovic hetest, Mikler ziccert védett, Palmarsson pedig olyan gólokat vert a jobb felsőbe, hogy még nézni is félelmetes volt. A második félidőt 15-7-re nyerő Veszprém komoly előnyt szerzett.

Az utolsó pillanatban a Szeged még dobott egy gólt a szélről, ám ezt már nem adták meg. Kisebb vita alakult ki, de végül maradt a 23-17-es végeredmény.

Xavier Sabaté, a Veszprém edzője szerint az jelentette a fordulatot, hogy Sierra már nem védett olyan jól, ugyanakkor a Szeged támadásai is visszaestek.

A visszavágót szerdán rendezik Szegeden. A Veszprém a 25. bajnoki aranyérmére hajt, míg a Szeged 1996 és 2007 után harmadszor nyerhet, de ehhez már jókora bravúrra volna szüksége.