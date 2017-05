Nagy győzelemmel BL-győztes a Szolnok

A Szolnoki Dózsa 10-5-re verte a Jug Dubrovnikot a férfi pólós Bajnokok Ligája budapesti döntőjében. Cseh Sándor edző bátor időkérése, és a szenzációs második negyed döntött. Az utolsó percekben már gálázott a Szolnok, Nagy Viktor másfél perccel a dudaszó előtt sírt a kapuban.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája-döntő:

Szolnoki Dózsa Közgép–Jug Dubrovnik (horvát) 10-5 (1-2, 5-2, 2-1, 2-0)

gól: Prlainovic 3, Aleksic 3, Vámos 2, Gocic, Kis, ill. Markovic 2, Jokovic, Loncar, Macan

Bár a BL Final Six bronzmeccsén az Eger simán kikapott a Pro Reccótól, a magyar drukkerek többségét bőven kárpótolhatta a Szolnok esetleges győzelme a döntőben. Cseh Sándor csapata itthon mindent megnyert, és veretlenül érkezett a Final Six döntőjébe. A Jug Dubrovnik imponáló magabiztossággal szerepelt eddig Budapesten: előbb a tavalyi döntős Olimpiakoszt, majd a bivalyerős Pro Reccót is legyőzte.

Ugyanakkor míg a Jug a harmadik meccsére készült a harmadik napon, a Szolnoknak "csak" a második meccse volt a döntő a tornán.

Nagy Prlainovic

Belekezdett a Dubrovnik, ám Nagy Viktor két védése nem engedte vezetéshez jutni őket, mi több, Andrija Prlainovic bombájával a Szolnok jutott előnyhöz. Gyorsan jött az egyenlítés, Pavo Markovic fórból talált be. A nagyed felénél az első szolnoki emberelőnyből Varga Dénes találta telibe a lécet, ám a horvátok akciója sem hozott eredményt, Maro Jokovic szórt el újabb labdát.

A csoportkörben a Jug csak eggyel szerzett kevesebb gólt (115-öt) a leghatékonyabb Pro Reccónál, most azonban a kiválóan szervezett szolnoki védelem féken tartotta. Nem mellesleg a Szolnok 62 góljánál senki nem kapott kevesebbet a csoportkör alatt.

Az első negyed végén Jokovicnak csak sikerült bevágnia egy gólt jobbról a hosszúba (1-2).

"Hát nulla pulzussal játszanak, találkozzanak már velünk!" - üvöltötte Cseh Sándor miután azonnal időt kért a második negyed elején, mivel a Jug kettős emberelőnyből 3-1-re elhúzott, pedig Luka Loncar alig gyömöszölte be a labdát centerből. Lett eredménye Cseh szavainak, Milan Aleksic rögtön szépített, majd Nagy Viktor parádés védéssel emelte a pulzusszámot, aztán ismét Aleksic talált be, előnyből zúzott a léc alá (3-3).

Erre már Vjekoslav Kobescak edző kért időt. Ez sem volt hiába, Marko Macan kis szerencsével talált be egy tetszetős, gyors összjáték végén. Prlainovic lényegében azonnal egyenlített ötösből, amit Kiss Gábor harcolt ki. Egy perc sem telt el, és már a Szolnok vezetett, Vámos Márton bátor átlövéséből. Vámos megismételte a mutatványt (6-4), Nagy Viktor pedig zsinórban hármat védett, ezzel hihetetlen módon 5-2-re hozta a negyedet a Szolnok. Nem véletlen, hogy a LEN Twitter-csatornája is a magyar kapusról posztolt:

A tornán először bizonytalanodott el kicsit a Jug, ám a nagyszünetben még érdemben tehetett ez ellen Kobescak edző. Ugyanakkor a Cseh-csapat kivédekezte az első két horvát akciót, míg Prlainovic bevágott egy ötöst (7-4). A szerb átlövő az Eger kihagyott egy büntetőt, de nem az a típus, aki megretten egy ilyen kis részkudarctól.

Cseh időt kért egy emberelőny előtt, de senki nem vette észre a bírók közül, így a hirtelen eldobott labda után jöhetett a Dubrovnik, és még fórhoz is jutott - az uszoda pedig forrt a dühtől.

"Ma nem, ma nem!" - idézte saját magát Nagy Viktor, aki a 2013-as világbajnokságon szuggerálta már így az ellenfeleit, a mutatóujját feltartva. Azért Markovic csak bevágta Loncar remek passzát (7-5), úgy tűnt, a Dubrovnik az utolsó szalmaszálba kapaszkodik. Kicsit mindkét csapat óvatosabb lett, néhány percig nem esett gól, a sorozatot csak Aleksic szakította meg, a harmadik gólját lövő szerb 8-5-re módosította az állást, ennyi is maradt az utolsó negyedig.

Rutinosan játszott a Szolnok, szépen csurgott le az idő a támadásainál, Nagy ismét védett, ráadásul Zivko Gocic megszerezte az első gólját a Final Sixben - mondhatni a legjobbkor. Öt perccel a vége előtt újabb ziccert védett Nagy, majd Vámos lőtt talán kicsit kapkodva a lécre óriási helyzetben.

Hiába, a Dubrovniknak kellett volna kapaszkodnia, de ez ma lehetetlen volt, Nagy Viktor mindent fogott, és látszott a Dubrovnikon, hogy semmire nem számít az utolsó három percben. Talán arra sem, hogy Kis Gábor is dob egyet (10-5), míg Nagy Viktor elsírja magát másfél perccel a lefújás előtt.

A Szolnok története során először nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Idén már a Győr női kézisei is nyertek, és hátra van még a Veszprém kölni Final Fourja, talán meglehet a magyar mesterhármas is.