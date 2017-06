Finn védőt igazolt a székesfehérvári hokicsapat

A Fehérvár AV19 jégkorongcsapata a hivatalos honlapján tudatta, hogy egyéves szerződést kötött a finn Juha Uotilával.

A 32 éves, 184 centiméter magas, 90 kilogramm súlyú védő a tavalyi szezont a finn első osztályban szereplő JYP együttesében kezdte – amely csapattal bronzérmet szerzett - , majd a másodosztályban szereplő JYP-Akatemia csapatában fejezte be. A tengerentúlt is megjárt játékos három évet szerepelt az NCAA-ben, majd 45 mérkőzés erejéig bemutatkozott az AHL-ben is. A finn bajnokság mellett Uotila öt szezont szerepelt a svéd másodosztályban is, ahol 260 mérkőzésen 50 pontot szerzett. „Úgy gondolom, mind támadásban, mind pedig védekezésben megállom a helyem. Jól kezelem a korongot és az erősségeim közé sorolom a fizikai játékot is" – kezdte bemutatkozását Uotila.

A védő elmondta, céljai között szerepelt bemutatkozni egy közép-európai bajnokságban: „Nagyon várom, hogy bemutatkozhassam az EBEL-ben és Székesfehérváron. Az ügynököm jelezte, hogy ajánlatot kaptam Magyarországról, és korábban is szerettem volna egy nívós európai ligában játszani. Beszéltem olyan játékosokkal, akik jól ismerik a bajnokságot, ez pedig megkönnyítette a döntésemet."