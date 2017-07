Az oroszok megteszik az olimpia kedvéért, amit az NHL nem

Az orosz vezetésű Kontinentális Hoki Liga bejelentette, hogy az észak-amerikai profi bajnoksággal, az NHL-lel szemben, ők szüneteltetni fogják a bajnokságot a jövő évi téli olimpia idejére.

A KHL döntéséről az olimpiai hírekkel foglalkozó Inside the games oldal számol be, megjegyezve, hogy az orosz vezetésű - az orosz mellett belorusz, finn, kínai, kazah, lett és szlovák is csapatt is indul - ligával szemben az észak-amerikai profi liga, azaz az NHL már áprilisban jelezte, hogy ők bizony nem fogják szüneteltetni a bajnokságot a jöv év február 9-25. közötti phjongcshangi téli olimpia kedvéért.

Az oroszok még ennél is tovább mennek, ők ugyanis az orosz válogatott olimpiai felkészülését segítő Eurotour-sorozat két állomására, november 7-11. és december 13-17. között is szabadságra engedik a válogatott játékosokat, majd az olimpiát megelőző közvetlen edzőtáborra is eltávot kapnak január 24. és február 8. között.

Az orosz válogatott egyik legnagyobb sztárja, Ilja Kovalcsuk éppen az olimpia kedvéért hagyta ott az NHL-ben szereplő New Jersey Devils csapatát, és írt alá egyéves szerződést a KHL-ben szereplő SKA Szentpétervár együttesével.