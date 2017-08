Görbicz Anita elárulta, kiben látja fiatalkori önmagát

A Győr új szerzeménye, Anja Althaus májusban hat gólt szerzett Vardar-játékosként a BL-döntőben, majd visszavonult. A magyar kézicsapat kedvéért mégis visszatért, és mint a DIGI Sport híradójának a német beállós elmondta, Görbicz Anita személye is befolyásolta a döntését. A magyar irányító arról beszélt, hogy milyen hatással van a gyereke a játékára, és elmondta, ki lehet majd egyszer az utódja.

Görbicz Anita és Anja Althaus a májusi Győr-Vardar BL-döntőben még óriási csatát vívtak egymással, ma viszont már egy célért küzdenek. A világklasszis német beállós nyáron abbahagyta a játékot.

Aztán valami történt: "Nagyon sok ajánlatot kaptam nyáron, de egyikkel sem törődtem, mert teljesen komolyan gondoltam a visszavonulásom. Aztán egyszer csak megkeresett a Győr, a világ legjobb klubja, és ez gondolkodásra késztetett. Kellett egy kis idő, hiszen már voltak egyéb terveim, a családom is arra számított, hogy nem fogok már játszani. De ekkor arra gondoltam, hogy az én koromban egy ilyen lehetőséget meg kell ragadni. Nem szerettem volna, ha később azon rágódom, hogy miért nem fogadtam el a BL-győztes ajánlatát" - mondta a Sport 24-nek a 34 éves kézis.

A májusi BL-döntőben a Győrnek hat gólt dobó játékos döntését az is befolyásolta, hogy együtt játszhat Görbicz Anitával.

Ő világ egyik legjobb játékosa, és hatalmas csatákat vívtunk egymással klubszinten és a válogatottban is. Bár sokszor játszottunk egymás ellen, de az teljesen más, amikor ugyanolyan színű mezben szerepelsz valakivel. Nagyon örülök, hogy csapattársként is megismerhetem.

Ezt hasonlóképp látja Görbicz Anita. "Ez így igaz, egy nagyon jó játékosról van szó, és tényleg, szinte az egész pályafutásunk során ellenfélként játszottunk. Örülök, hogy most, az utolsó éveinkben egy csapatban lehetünk."

A leghíresebb magyar játékos ma már nem csak a kézilabdáért él, mindig ott van a fejében a kisfia is. De a pályán ebből is sikerül tőkét kovácsolnia."Sokkal türelmesebb és nyugodtabb vagyok, játékban, edzéseken is, de természetesen az edzések előtt és után csak a fiam jár az eszemben. Ez így kerek, én úgy gondolom."