Sztojan Ivkovics: Hanga Ádámot szeptember 1-ig várjuk

Hanga Ádám legkésőbb szeptember 1-ig csatlakozhat a magyar férfi kosárlabda-válogatott keretéhez - mondta el Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány. A szakember szerint a honosított amerikai DeAndre Kane-nek már a csapattal együtt kellene készülnie, de egyelőre nem csatlakozott a magyar válogatotthoz. Interjú.

Mikor csatlakozik az Európa-bajnokságra készülő kerethez Hanga Ádám?

Hanga Ádám csatlakozott a kerethez, csak nem tud részt venni a munkában objektív okok miatt. Megértem, hogy a közvéleményt érdekli a kérdés, de a profi világban profi szabályok vannak, amik elég szigorúak.

Nem múlik semmi Ádámon, kis türelmet kérünk, hogy a legjobb magyar kosárlabdázó élete legnagyobb csatáját nyugodt körülmények között vívhassa meg, s azt érezze, hogy ebben mindenki támogatja őt. Mint szövetségi kapitány, meghatároztam Ádámnak az utolsó megjelenési időpontot, ez szeptember 1. 13 óra. Én is és a csapat is nagyon várjuk, mert a jelenléte is sokat jelent nekünk. Kane-nek a szerződése szerint már itt kellene lennie.

Mi a helyzet a honosított amerikai, DeAndre Kane érkezésével?

DeAndre Kane az első külföldi, akit az én kérésemre igazoltunk, az Európa-bajnokság előtt. Bevált szokás a földrészen, hogy a válogatottak vagy az NBA-ből, vagy euroligás csapatokból igazolnak olyan játékosokat, akik átlag fölöttiek, s lökést adhatnak a csapatnak.

Ez a szándék egyébként húszból jó, ha egyszer sikerül, ezzel pontosan tisztában voltunk, vagyunk.

Azért döntöttem mégis a honosítás mellett, mert szerintem nem szabad feladni Eb-álmainkat, hogy valóban emlékezetes legyen a szereplésünk. A célunk az volt, hogy az amerikai irányítóval Eb-t nyert oroszokhoz, vagy a legutóbbi világversenyen amerikai segítséggel kiválóan szereplő csehekhez, illetve macedónokhoz hasonlóan mi is nagyot léphetünk előre.

Egyébként bármi is történik, Kane-nek csak akkor lehetne helye a csapatban, ha megfelel az elvárásoknak.

Milyen következménye lehet annak, ha Kane mégsem csatlakozik a magyar válogatotthoz?

Ez a szövetség és a játékos között köttetett szerződés része, ami nem osztható meg a közvéleménnyel mindkét fél beleegyezése nélkül.

Akik ismernek engem, azok pontosan tudhatják, hogy nem engedtem, de a szövetség sem engedett olyan szerződést megkötni, mely nem tartalmaz kemény feltételeket abban az esetben, ha nem teljesíti a vállalt kötelezettségeit.

Márpedig ha nem tiszteli a csapatunkat, a magyar címert, akkor ezzel számolnia kell.