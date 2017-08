A szerbek a végén darálták be a magyar férfi pólósokat

Három negyed után még vezetett a magyar férfiválogatott Szerbia ellen a Tajvanon zajló Universiade csoportkörének második fordulójában, az utolsó felvonásban azonban megfordította a meccset a rivális és 8-4-es sikert aratott.

Lőrincz Bálint góljával a magyar válogatott szerzett vezetést a Szerbia elleni – egyébként különösebb téttel nem bíró – csoportrangadón, s ugyan a második negyedben átvette a vezetést a délszláv gárda, aztán viszont 12 percen keresztül nem kapott gólt, így a záró felvonás előtt 3–2-es előnyben volt Märcz Tamás együttese – számolt be a szövetség honlapja. Lévai Márton kilencből hét lövést hárított, aztán a harmadik negyedre beálló Kardos Gergely húzta le a rolót, majd jött az utolsó nyolc perc.

A szerb válogatott előbb ötmétereseből egyenlített, majd két emberelőnyös góllal elhúzott, míg a magyar oldalon kimaradt egy büntető, illetve 3–6-nál egy emberfór, s mivel ekkor már csak másfél perc volt hátra, elment a mérkőzés. Igaz, a találkozónak érdemi tétje nem volt, a szerbekkel minden bizonnyal a negyeddöntőben találkozik újra a magyar válogatott – az eredménytől függetlenül egy ágon maradt volna a két gárda –, s akkor kell majd győzni.

„Bár a csoportelsőség volt a tétje a mérkőzésnek, mégsem volt olyan jelentősége, mint egy FINA tornán. A szerbek és mi is tudtuk, hogy vissza fogjuk kapni egymást a nyolc között, ennek ellenére őszinte és kemény mérkőzést játszottunk, ahol senki sem akart tartalékolni." Három negyedig nagyon pontos volt a védekezésünk, nagyon jól semlegesítettük, és távol tartottuk a kapunktól a szerb centereket. A negyedik negyedben 3–3-nál még inkább lépéselőnybe kerülhettünk volna, hiszen büntetőt lőhettünk, de nem lett gól belőle. Ahogy korábban egy másik büntetőt is elhibáztunk a meccsen. A negyedik negyedben szétesett a védekezés, rosszul zártunk vissza a támadásainkból, nem úgy, ahogy megbeszéltük és ez kilyukasztottak minket."

"Nehéz mérkőzésünk lesz a szerbekkel a negyeddöntőben, akik három játékosukat is elhozták az első csapatból, közülük ketten olimpiai bajnokok. Mégis azt mondom, hogy tudunk a mainál jobban is játszani és taktikailag is maradt a csapatban, amihez nyúlhatunk majd. Lejátsszuk a soron következő, várhatóan két könnyű mérkőzésünket, és felkészülünk maximálisan a következő szerbek elleni meccsre, kielemezve mind magunkat, mind őket" – árulta el Märcz Tamás.

A magyar válogatott hétfőn játssza az utolsó csoportmeccsét, az ellenfél Dél-Afrika lesz.

UNIVERSIADE 2017, TAJVAN

Férfiak

C-csoport, 2. forduló

Magyarország–Szerbia 4–8 (1–1, 0–1, 2–0, 1–6)

Gólszerzők: Gyárfás, Jansik Sz., Kovács Gergő, Lőrincz, ill. Szubotics 3, Sztojanovics 2, Vaszics, Randjelovics, Drasovics

A női válogatott Nagy-Britannia legyőzésével folytatta szereplését a Tajvanon zajló Universiade vízilabdatornáján.

A Magyar Vízilabda Szövetség beszámolója szerint a női válogatott sikere egy pillanatig sem volt kérdéses: Bíró Attila együttese másfél perc után már két góllal vezetett, 36 lövéséből 28 gólt szerzett, s végül 28-3-ra diadalmaskodott.

A női válogatott a következő meccsét kedden Kanada ellen játssza.

Nők

A-csoport, 2. forduló

Magyarország - Nagy-Britannia 28-3 (8-1, 6-1, 6-1, 8-0)

A magyar csapat gólszerzői: Szilágyi D. 7, Parkes 4, Menczinger K. 4, Leimeter 4, Garda 3, Kövesdi 2, Gurisatti 2, Máté, Vályi F.