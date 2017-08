Legendák veszik körül Hangát a Barcelonában

Kedden délután sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Hanga Ádám hivatalosan is az FC Barcelona kosárlabdacsapatának játékosa lett. Ugyan az átigazolás sokáig húzódott, végül pont került az ügy végére. Éppen ezért itt az ideje, hogy megnézzük, milyen játékerőt képviselnek a katalánok hazájuk bajnokságában, Európában, valamint kik alkotják a keretet, kikkel versenyezhet Hanga a játékpercekért.

A Barcelona neve nem csak a futballkedvelők körében jelent jó márkát. Ugyan a kosarasokat annyira nem hordozza tenyerén sem Spanyolország sem a világ, a Barca hasonló múlttal rendelkezik ebben a sportágban is. Nem meglepő módon a bajnokságban rendszerint a Real Madriddal küzd a bajnoki címért, aztán hol az egyik, hol a másik diadalmaskodik. Így volt ez 2012-ben is, amikor a döntőben a Real volt a Barcelona ellenfele, az első mérkőzés pedig drámai körülmények között dőlt el.

Legutóbb a katalánok 2014-ben nyerték meg a spanyol bajnokságot. Azóta a Katalán Kupán és a Spanyol Szuperkupán kívül semmit sem nyertek.

Sőt a 2016-2017-es szezon annyira pocsékul sikerült a klubnak, hogy az biztosan fekete lapokon fog szerepelni a csapat történelemkönyvében. A Barcelona a bajnokságban csupán a hatodik lett, 25 éve nem végzett ennyire hátul, az Euroligában viszont ezt is sikerült alulmúlni, ott a 11. hellyel kellett beérnie a Jorgosz Barcokasz vezette gárdának. A görög mester munkáját meg is köszönték, helyét Sito Alonso veszi át a következő szezontól. Hogy ez miért fontos? Azért, mert a spanyol tréner volt tavaly annak a Baskoniának az edzője, ahol Hanga Ádám élete legjobb szezonját futotta.

Az FCB vezetősége rájött, hogy ideje megerősíteni a keretet, nehogy véletlenül megismétlődjön a tavalyi kudarc. Megszerezték Hangát, aki tavaly az egész spanyol bajnokság legjobb ötösébe is bekerült, valamint az Euroliga legjobb védőjének is megválasztották. Az sem elhanyagolható tény, hogy ezzel az igazolással a Barca egy közvetlen riválisát gyengítette meg, hiszen a Baskonia nem fogja tudni hasonló kaliberű játékossal pótolni a magyar bedobót. Ráadásul nem állt meg itt a katalán klub, leigazolták a 423 meccsnyi NBA-tapasztalattal bíró francia Kevin Seraphint, aki az öregedő, de még mindig kiváló Ante Tomic-ot tehermentesítheti centerposzton. Rakim Sanderst is megszerezték Milánóból, a 28 éves bedobó kiválóan dobja a hárompontosokat, erre is nagy szüksége lehet majd Alonsóéknak.

Hátvédposzton bombaerős a csapat, hiszen a szintén friss szerzemény, a francia Európa-bajnok és vb-bronzérmes Thomas Heurtel osztja majd meg a karmesteri pálcát Phil Pressey-vel, aki szintén a nyáron érkezett és korábban játszott már az NBA-ben. Rajtuk kívül két európai legenda szabhat majd fazont a játéknak, egyikőjük a finn Petteri Koponen, másik pedig a klublegenda Juan Carlos Navarro. Ami a kiscsatárokat illeti, talán ez volt az FCB leggyengébb posztja, egészen addig, amíg meg nem szerezték Hangát és Sanderst. Mindketten atletikusak, Sanders jobban dob, Hanga viszont jobb védő és sokoldalúbb, érdekes lesz majd figyelni, hogyan osztja el a perceket Alonso mester. A magasembereknél az ugyancsak új igazolás, Adrien Moerman is esélyes lehet a kezdő pozícióra, de ugyanez elmondható az ex-portlandi Victor Claverről, az NBA-ben frissen draftolt Alekszandar Vezenkovról, Tomic-ról és Seraphinről is. Öten vannak két helyre, így szinte lehetetlen megmondani, hogyan fog kinézni a kezdőcsapat az első meccsen. Talán Hanga és Tomic helye megkérdőjelezhetetlen, a többieké viszont erősen képlékeny.

A katalánok belátták, a tavalyi keretük nagyon harmatos volt és nem hozta a Barcelona-szintet. Ezzel a névsorral ismét odaérhetnek a spanyol bajnokság dobogójára és az Euroligában is elvárás lehet a legjobb nyolc közé kerülés. Sokan gondolhatnák, hogy Hanga számára visszalépés volt a barcelonai szerződés, de ezt ki lehet zárni, hiszen a Baskonia jelentősen meggyengült, míg a Barca erősödött, patinásabb, jobb anyagi feltételeket is kínál, ráadásul ez a játékosanyag ránézésre erősebbnek tűnik, mint a Baskoniáé tavaly. Érdemes lesz figyelni Ádámot Európa egyik legnagyobb múltú klubcsapatának a mezében.