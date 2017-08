Eb-arany, vb-ezüst, és nem is tudunk róla

2017. június 9-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) bejelentette, hogy a 2020-as tokiói olimpián (több másik versenyszámmal együtt) megjelenik a 3x3-as kosárlabda. Ez pedig magyar szemmel nézve igenis fontos esemény, mivel a sportág közelmúltját tekintve kijelenthetjük: ott vagyunk a világelitben. A női válogatott kapitányának neve pedig ismerősen csenghet a kosárlabda szerelmeseinek.

Károlyi Andrea minden idők egyik legjobb magyar női kosarasa. Hétszeres magyar bajnok, nyolcszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres Euroliga-bronzérmes, a válogatottal Európa-bajnoki negyedik, világbajnoki 10. helyezett. Tud néhány dolgot a kosárlabdáról, így talán nem volt véletlen, hogy a 3x3-asoknál 2014-ben felkérték a női szövetségi kapitányi pozícióra. Ő így gondol vissza erre az időszakra:

Ha jól emlékszem, volt egy szabadkártyánk a 2014-es moszkvai vébére. Egy nagyon kedves, a kosársportban dolgozó ismerősöm kért meg arra, hogy állítsak össze az eseményre egy csapatot és menjünk ki.

Ott azonban egy meglehetősen idegen közegbe csöppentünk és rá kellett jönnük, hogy ez mennyire más sportág, jóval keményebb például az 5-5 elleni rendes kosárlabdánál. Aztán ebben benne maradtam, megszerettem és szerencsém is van a játékosokkal, akik nagyon jó emberek, élvezik a játékot, rendkívül lelkesek és végigdolgozzák a nyarat, ha kell. Nagyon jó a légkör és szeretek köztük lenni."

Szabályok

Valóban teljesen más a két sport. A kosárlabdát két ötfős csapat játssza egész pályára, két palánkra. Míg a 3x3 főleg ennek utcai változatára, a streetballra hasonlít: félpálya, egy palánk, háromfős csapatok (1-1 cserével). Egy kosár egy pontot ér, a távoli kísérlet kettőt. Ha egy csapat megszerzi az ellenfél rossz dobása után a lepattanót, akkor a labdával ki kell mennie a kétpontos vonalon túlra és onnan indíthatja a támadást. A támadóidő mindössze 12 másodperc. A mérkőzés vagy tíz percig, vagy 21 szerzett pontig tart. Fontos, hogy a labda mindig játékban van, soha nem áll meg, ahogy az óra szintén nem, még akkor sem, ha pontot szerzett az egyik csapat. Annyi biztos, hogy jóval pörgősebb és intenzívebb a játék, mint a "normális" kosárlabda.

A közelmúlt sikerei

Van mire büszkének lenniük a hölgyeknek. Ahhoz képest, hogy három éve egy frissen összeverbuvált csapattal vágtak neki Moszkvának, két évvel később, 2016-ban máris a csúcsra jutottak: százszázalékos teljesítménnyel nyerték meg az Európa-bajnokságot. Tették mindezt úgy, hogy a házigazda románokat a csoportkörben és a döntőben is legyőzték.

Erre még rátettek egy lapáttal idén júniusban, amikor Nantes-ban a világbajnokságon ezüstérmet szereztek. Ráadásul a torna legemlékezetesebb pillanata is hozzájuk fűződik: az ukránok elleni elődöntőben Theodoreán Alexandra a dudaszó pillanatában szerezte meg a továbbjutást érő kosarat.

Károlyi Andrea az Origónak elmondta, szerinte mi állhat a sikerek hátterében:

Talán a legfontosabb, hogy a Magyar Kosárlabda Szövetség felismerte hamar, hogy itt van lehetőség eredményt elérni és emiatt megkapjuk a maximális támogatást tőlük. Minden nyáron 4-5-6 hetet tudott együtt készülni a csapat, így könnyen összeszoktak. Nagyon fontos a kémia a kevés játékos miatt, hogy érezzék egymást a pályán, tudják egymás gondolatait."

Mit hozhat a jövő?

Ez a kérdés több szempontból is összetett. Jelenleg a kosárlabda és a 3x3 (még) nem külön sportágak. Vannak törekvések abba az irányba, hogy szétváljanak, de például itthon nincsenek olyan játékosok, akik nem a rendes kosárlabda világából jöttek. Sőt, néhány országban az 5-5 elleni válogatott játékosai játszanak a 3x3-ban is. A szövetségi kapitány elmondta, korábban szigorú szabályrendszerek voltak a játékosok szerepeltetésére vonatkozóan, de ezeket később eltörölték, pont a válogatott kosarasok miatt. Ezzel szeretnék népszerűsíteni a sportágat. Jelenleg nincs egységes álláspont és biztosan sok változás fog történni az előttünk álló időszakban. Károlyi Andrea el tudja képzelni a szétválást és azt is, hogy 20-30 év múlva a gyerekek már specializálódjanak erre az ágra. Jó példa itthonról, hogy van már U18-as bajnokság is. A felnőtt bajnokságban ez egyelőre valószínűtlen, hiszen a profi klubok nem engednék el a játékosaikat, holott annyira nem sérülésveszélyes a játék.

És hogy mi a céljuk a következő három évre?

Körbesétálni 2020-ban az olimpia nyitóünnepségén. De addig rengeteg munka és világverseny áll előttünk. Nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy olimpia-centrikussá váljunk. Kis ország vagyunk kis lehetőségekkel, amit kaptunk, azt eddig megragadtuk. Sok múlik a kvalifikációs rendszeren, nekünk az a lényeg, hogy mindent lépésről lépesre tegyünk meg és ez vezethet sikerre.

Ahogy Károlyi kiemelte, még nincs egységes kvótarendszer, a jelek szerint nyolc ország vehet részt az ötkarikás játékokok, ebből három Európából. De természetesen ez sincs még kőbe vésve, ahogy nagyon sok minden más sincs.

A jövő mindenesetre biztató, az U23-as női válogatott megnyerte a Nemzetek Ligája öt állomásos versenyét, megelőzve Hollandiát és Csehországot, a sorozat legértékesebb játékosának pedig Böröndy Vivient választották.

Addig is, kövessék a válogatott Facebookját és Instagramját, hogy első kézből értesüljenek a sikerekről!

Aki pedig szeretne megismerkedni testközelből is ezzel a sporttal, az látogasson el Debrecenbe augusztus 30. és szeptember 1. között, ekkor rendezik a 3x3 World Tour versenysorozat 5. fordulóját, ahol a sportág krémje méri össze tudását.