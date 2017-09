Gyilkos harc lesz a csehek elleni Eb-kosármeccs

A férfi kosárlabda Európa-bajnokság C-csoportjában eddig minden a papírformának megfelelően alakult. A magyar válogatott előbb szűk, 9 pontos vereséget szenvedett a horvát csapattól, majd ennél sokkal csúnyábban, 24 ponttal kapott ki Montenegrótól. A hétfőn 14 órakor kezdődő Csehország elleni mérkőzés igazi ki-ki meccs lesz a továbbjutás szempontjából. Ha nyerünk, óriási bravúr lesz és megmarad az esélyünk a legjobb 16 közé kerülésre. Ha vesztünk - erről most nem érdemes beszélni.

Azt már a sorsolás pillanatában lehetett tudni, hogy ebből a hatosból a spanyolok és a horvátok magasan kiemelkednek, az sem lenne csoda, ha ez a két együttes a döntőben találkozna egymással újra. Az is sejthető volt, hogy a 18 év szünet után az Európa-bajnokságra visszatérő magyaroknak Montenegró is túl nagy falat lesz. Maradt tehát Csehország és Románia, amelyet meg kellene verni ahhoz, hogy továbbjussunk a legjobb 16 közé.

Ellenfelünk az első napon az előzetes esélyeknek megfelelően 83-68-ra megverte Romániát, másnap pedig 93-56-ra kikapott az űrkosárlabdát játszó spanyoloktól. Mivel a cseheket sem ejtették a fejükre, az első pillanattól fogva látszott, hogy a spanyolok elleni meccsüket gyakorlatilag feladták. Ők is tudják, ha hétfőn megverik a magyarokat, akkor az ő továbbjutásuk válik biztossá a C-csoportból.

A magyarok szövetségi kapitánya, Sztojan Ivkovics előzetes nyilatkozatában azt ígérte, hogy a csapat apait-anyait beleadva megy majd fel a pályára. A mester nagyon nem tehet mást. A hangzatos szavak mellett azonban jó lenne az eddigi gyenge dobóformán javítani. A legdöbbenetesebb statisztikai adatunk, hogy az eddigi két mérkőzésen hatvanhat triplából nyolcat tudtunk bedobni. A játékosok nem is nagyon kerestek mentséget, nem is lehet, bár tudjuk, hogy a labda csúszik, a terem meg nagy. Ezek azonban minden egyes csapat életét megnehezítik. Sokkal inkább arról van szó, hogy a magyar csapat játékosai szinte soha nem játszanak olyan hőfokú és színvonalú meccseket, mint ami az Európa-bajnokságon várt rájuk. A magyar NB I arra tökéletesen alkalmatlan, hogy egy-egy Eb-meccsre felkészítse az együttest, ráadásul klubcsapataink sem igazán tényezőek az európai kupaküzdelmekben. Nem véletlenül fejtegette Ivkovics kapitány, hogy amíg egy hazai bajnokin 120-as pulzussal dobnak a játékosok, addig Kolozsváron 240-essel. Arról nem is beszélve, hogy a keret tagjainak több mint egy hónapja az éjjelét és a nappalát is a kosárlabda tölti ki - ez év közben, a bajnoki idényben messze nincs így. Hanga Ádám kivételével a játékosok most szembesülnek igazán azzal, hogy mit is jelent egy Európa-bajnokságon játszani.

A csehek keretéből ki lehet emelni a Washington perememberét, Tomas Satoransky-t, vagy a 37 éves egykori bostonit, Jiri Welsch-t. Azonban több fontos hiányzójuk is van, így egy nagyon koncentrált, jól védekező magyar válogatott elkaphatja őket. De ez csak akkor történhet meg, ha tényleg mindenki odateszi magát - könnyen lehet, hogy ezen a meccsen a 100 százalék sem elég, 101 kell a győzelemhez.

A 14 órakor kezdődő Eb-mérkőzést az Origo folyamatosan frissülő szöveges közvetítésében követi majd.