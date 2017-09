Hanga játékát látva mosolyognak Barcelonában

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 48 év után nyert újra Európa-bajnoki mérkőzést, amiből oroszlánrészt vállalt Hanga Ádám.

Az Európa-bajnokság C-csoportjában Csehország ellen aratott sikerre a szakmában is felfigyeltek. A nemzetközi szövetség (FIBA) Twitterére ezúttal nem csak a szűkszavú eredmény került fel, hanem egy hosszabb videó is, amelyen a 31 pontot (benne hat triplával) mellett 8-8 gólpasszt és lepattanót jegyző Hanga Ádám produkciójában lehet gyönyörködni.

Hanga valóban közel volt egy tripla-duplához (három statisztikai mutatóban elért kétszámjegyű eredmény), és, ha ez nem is jött össze, azért van ok az örömre. És nem csak a magyar válogatott háza táján és szurkolóinak körében, de a hátvéd új csapatánál, a Barcelona Lassanál is.

A kosárlabdával foglalkozó spanyol nyelvű NBA 305 nevű oldal ezt írta a magyar kosaras teljesítményéről: "Hanga Ádám mutatványa: 31-8-8. Nagyszerű számok egy FIBA-meccsen. Barcelonában most mosolyognak."

Valószínű, igazuk van.