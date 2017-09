Szeptember 14-én megkezdődtek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a főtábla küzdelmei. Ezúttal is két magyar csapat, a bajnok, és az előző kiírásban bronzérmes Telekom Veszprém, illetve a hazai ezüstérmes, a BL-ben legutóbb a legjobb nyolc közé jutó MOL-Pick Szeged lesz ott a rajtnál, és mindkettőnek határozott célja, hogy egy szinttel feljebb lépjen. Az, hogy ez szörnyen nehéz lesz, alig fedi a valóságot.

A férfi kézilabdázás csúcsformája - ami a klubszintet illeti - ünnepel, hiszen szeptember 14-én elindult a 25. idény a Bajnokok Ligájában (Kadetten-Elverum 36-30, Motor Zaporozsje-Chehovszki Medvegyi 36-23). A rendkívül sikeres sorozat több átalakításon és több létszámbővítésen esett át. A férfi kézilabda Bajnokok Ligája mind gazdaságilag, mind szakmailag elképesztően sikeres, nem véletlen, hogy hatalmas presztízst jelent a végső győzelem, és nem véletlen, hogy 2010 óta minden évben telt házzal rendezik a Final 4 névre keresztelt döntőt a 20 ezres kölni Lanxess Arénában.

Ahogy azt már - szerencsére - megszokhattuk, idén is két magyar csapatért szoríthatunk. A bajnoki címvédő, a BL előző három kiírásában egyaránt dobogóra álló (két második hely után, idén bronzérmes lett a csapat) Telekom Veszprém átalakult kerettel és új edzővel vág neki a szezonnak.

A bakonyiak 23. alkalommal vannak ott a mezőnyben, és az elmúlt négy évben rendre eljutottak Kölnbe is. A klub anyagai és szakmai lehetőségeivel Európában jelenleg csak a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona versenyezhet, éppen ezért nem kérdés, hogy Veszprémben mindenkinek ugyanaz a célja: megnyerni végre a Bajnokok Ligáját.

Ennek szellemében alakították át a keretet, amelyből 11-en, köztük a klub meghatározó játékosai, távoztak, és hatan érkeztek, akik közül négyen bátran nevezhetőek nemzetközi klasszisnak. A Löwenből érkező Dejan Manaskov, az elmúlt szezonban világklasszis átlövővé váló norvég Kent Robin Tönnesen, az olimpiai és világbajnok, francia William Accambray, illetve a magyar válogatott óriási tűzerővel bíró balátlövője, Jamali Iman is a fenti kategóriába sorolható.

Mellettük még Győri Mátyás, és utolsó pillanatban a 20 éves szerb kapus, Alekszandar Djudjervic igazolt még Veszprémbe.

A játékosok, a klub és a szurkolók is azt szeretnék, ha végre megnyernénk a Bajnokok Ligáját - idézi a sorozat hivatalos honlapja Eklemovics Nikolát, a Veszprém sportigazgatóját. - Nehéz csoportban vagyunk, de ez nem baj, mert egy erős csoportból továbbjutva könnyebb ellenfelet kaphatunk az egyenes kieséses szakaszban."

"Egyértelműen a végső győzelem a célunk, de ezzel még jó néhány csapat ugyanígy van - mondta ugyanitt a Barcelonával 2011-ben BL-t nyerő, a Veszprémmel viszont 2015-ben, majd 2016-ban két döntőt is elveszítő világklasszis jobbátlövő, Nagy László. - Nagyon jó csapatok ellen kell játszanunk, a legfontosabb, hogy az új edzővel és az új társakkal kialakítsuk a saját stílusunkat.

Érkezők és távozók Érkezett: Dejan Manaskov (Rhein-Neckar Löwen), Kent Robin Tönnesen (Füchse Berlin), William Accambray (PSG Handball), Győri Mátyás (Balatonfüredi KSE), Jamali Iman (Meskov Breszt – kölcsönből vissza)

Távzott: Gulyás Peter (visszavonult, a veszprémi utánpótlásképzés irányítója lett), Iváncsik Gergő (visszavonult, az ifjúsági csapat edzője lett), Borbély Ádám Borbely (Orlen Wisla Plock), Gyene Norbert (Orosháza), Marko Kopljar (Füchse Berlin), Jose Maria 'Chema' Rodriguez Vaquero (USM Saran Handball), Mirko Milasevic (Göztepe SK), Szeitl Erik (Csurgói KK), Szita Zoltán (kölcsöben a Balatonfüredi KSE-be), Ivan Sliskovic, Tóth Attila (Csurgói KK)

Az említett új edző a Flensburggal 2014-ben nem kis meglepetésre BL-t nyerő svéd Ljubomir Vranjes, aki Javier Sabatét váltja a kispadon. Vranjes nagy taktikus hírében áll, aki szigorú védekezésre épülő brutálisan gyors kézilabdát szeret játszatni a csapataival.

Játékban az első dolog, amit meg szeretne változtatni Veszprémben az az, hogy több kontragólt lőjön a csapat, gyorsítaná a támadásokat – mondta az új edzőről Eklemovics a Sport TV Harmadik félidő című műsorában. A cél ezzel mindig az, hogy nyomás alatt tartsák az ellenfelet, és több könnyű gólt szerezzenek. Ehhez persze komoly fizikum kell, úgyhogy a nyári felkészülés során erre nagy figyelmet fordított a mester, akárcsak a csapategységre és a csapat körüli hangulatra. „Nagyon sok alapszik nála azon, hogy a csapat legyen együtt, és a családok is legyenek együtt. Fontos számára a játékos, a játékos felesége és gyereke. Szeretné, ha a közösség tagjai közel lennének egymáshoz, mert úgy gondolja, hogy ezzel lehet eredményt elérni."

A csapat dolgát biztos, hogy megkönnyíti, hogy idén már nem indulnak a délszláv bajnokságban, azaz a SEHA Ligában, rengeteg hosszú utazást, és fárasztó, vagy éppen ellenkezőleg, nem túl színvonalast mérkőzést megspórolva több erő marad az igazán fontos ütközetekre.

A Veszprém valóban kegyetlenül erős csoportba került: az előző kiírás ezüstérmese, a Paris Saint-Germain, a 2016-ban győztes Kielce, valamint a Flensburg és a THW Kiel is ott van a nyolcasukban. A franciák - a Veszprémhez hasonlóan - évek óta hiába üldözik az aranyat, a világ leggazdagabb kézilabda-klubjaként nem is lehet más céljuk, csak a végső győzelem, amihez posztra legalább egy világklasszissal készülnek. De az előző szezonban a Final 4-ról egyaránt lemaradó Kielce, Flensburg, Kiel trió is minimum a négy közé vágyik.

Bajnokok Ligája, B-csoport:Telekom Veszprém, Paris Saint-Germain (francia), Vive Kielce (lengyel), Aalborg (dán), Meskov Breszt (fehérorosz), Celje Pivovarna Lasko (szlovén), Flensburg (német), THW Kiel (német)

A Telekom Veszprém szeptember 16-án, szombaton a szlovén Pivovarna Lasko Celje otthonában kezd 17.30-kor.

A Szeged is előre néz

A BL másik, lassan állandó szereplője, a MOL-Pick Szeged vasárnap a 15. idényét kezdi meg a kupasorozatban. Ahogy Veszprémben, úgy Szegeden is biztos lábakon áll a szakma és a költségvetés is, így a Tisza partján is ugyanaz a cél: egy lépést tenni előre, ami ez esetben a Final 4 elérést jelenti. A Pick eddig háromszor jutott be a negyeddöntőbe, és tavaly hiába ért el olyan bravúrt, mint, hogy egyetlen csapatként nem kapott ki Párizsban, mégsem sikerült a továbbjutás.

Miközben Veszprémben viszonylag nagy volt a jövés-menés, addig Szegeden alig változott a keret. Juan Carlos Pastornak, aki az ötödik szezonját kezdi meg a szegedi kispadon csak két új játékost kell beépítenie a csapatba, ráadásul mindkettő minőségi igazolás. A Stas Skube mellé érkező orosz irányítónak, Dmitrij Zsitnyikovnak egyértelműen a vezér szerepét szánja a spanyol tréner, az izlandi Stefán Rafn Sigurmannssonnak pedig a svéd Jona Källman válláról kell levennie a teher egy részét a bal szélen.

Távozók és érkezők Érkezett: Stefan Rafn Sigurmannsson (Aalborg Handbold), Dmitrij Zsitnyikov (Orlen Wisla Plock)

Távozott: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Sandro Obranovic (PPD Zagreb, kölcsönből vissza), Urh Kastelic (Celje, kölcsönből vissza)

Az biztos, hogy taktikai téren nem sokat fog variálni a 2005-ben a spanyol válogatottal világbajnoki címet nyerő Pastor mester. A Szeged legfontosabb fegyvere a betonkemény védekezés lesz, amiről mindent elmond, hogy az előző kiírás csoportkörében átlagosan ők kapták a legkevesebb gólt - meccsenként 25-öt.

„Megszereztük azt a rutint az elmúlt szezonokban, amire építhetünk a jövőben. A célkitűzéseinket is e szerint fogalmaztuk meg, idén is szeretnénk mindenféleképpen a legjobb nyolcba jutni. Természetesen majd annak függvényében, kivel kell megküzdenünk a Final 4-szereplésért, látjuk, ott milyen eséllyel lépünk pályára" – fogalmazott a Harmadik Félidőben az elvárásokkal kapcsolatban Szögi Nándor, a MOL-Pick Szeged operatív igazgatója.

Ha azt írtuk, hogy a Veszprém kegyetlenül erős csoportba került, akkor minimum ugyanez elmondható a Szegedről is. Az ő nyolcasukban kapott helyet a címvédő Vardar Szkopje, az előző szezon negyedik helyét óriási csalódásként értékelő FC Barcelona, de a német Löwen, a horvát bajnok PPD Zagreb és a lengyel Wisla Plock is minimum a legjobb nyolcba vágyik.

„Fontos, hogy melyik helyezést csípjük el csoporton belül. Persze szeretne az ember legalább a második helyen végezni, de a többiek is erre törnek. Ezért azt gondolom, a kisebb mérkőzéseken idegenben és hazai pályán is hozni kell minden pontot, a végső helyezések pedig a ki-ki meccseken, a nagyok ellen fognak eldőlni" – mérlegelt Szögi Nándor.

Bajnokok Ligája, A-csoport: Vardar Szkopje (macedón), FC Barcelona (spanyol), Rhein-Neckar Löwen (német), PPD Zagreb (horvát), MOL-Pick Szeged, Kristianstad (svéd), Nantes (francia)

A MOL-Pick Szeged szeptember 17-én, vasárnap a Nantes otthonában kezdi meg a szereplését 19.30-as kezdéssel.

A Bajnokok Ligája meccseit a Sport TV közvetíti.