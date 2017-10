Ha nehezen is, de legyűrte a Veszprém a Kiel-t

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik játéknapján a háromból három meccset nyerő Telekom Veszpérm a THW Kiel gárdáját fogadta. Végül talán a vártnál nehezebben, de összejött a győzelem, mely után a magyar csapat továbbra is hibátalnul vezeti a csoportját.

A szokásoknak megfelelően zsúfolásig megteltek a Veszprém Aréna lelátói, ahol a szurkolók ezúttal is a szenzációs hangulatot teremtettek a csarnokba. Illusztris drukkerei is akadtak ezen a napon Nagy Laciéknak, az előző napon a női BL első csoportmeccsén a dán Midtjylland ellen magabiztos győzelmet arató Győri Audi ETO néhány játékosa is a helyszínen szorított a veszprémieknek, többek között Bódi Bernadett, Anja Althaus és Nora Mörk is.

Ők is meglepődve fiigyelhették azonban, ahogyan az előzetesen esélytelenebbnek vélt németek az első percekben állva hagyták a hazaiakat, Stefen Weinhold vezérletével ugyanis a mérkőzés eleje egyértelműen a vendégeké volt. Mimir Ilicen kívül nem igazán volt jó teljesítmény veszprémi oldalon, Nagy László több ziccert is elhibázott, a védelem sem zárt igazán és Mirko Alilovic bravúrjai is elmaradtak. Nem úgy a másik oldalon, Andreas Wolff szenzációs védéseket mutatott be, a már említett Weinhldon kívül pedig Lukas Nilsson is remekelt.

A 10. percben 7-3-as Kiel vezetésnél Ljubomir Vranjes időt kért, a rövid szünet pedig a jelek szerint jót tett a hazaiaknak, hiszen két gólra felzárkóztak. Az egyenlítés azonban nem akart öszejönni, a veszpérmiek a félidő folytatásában is az eredmény után futottak. Lékai Máté játékát érdmes még kiemelni az első félidőből, aki ezúttal is remek megmozdulásokkal és gólokkal vétette észre magát, de összességében ő sem lehett elégedett, hiszen a szünetben 15-12-re vezetett a Kiel.

A második félidőre aztán teljesen más felfogásban jött ki a Veszprém, mely eredménnyel is párosult: három perc sem telt még el a játékrészből és már döntetlen állt az eredményjelzőn. A rohamok érezhetően meglepték a németeket, Christian Sprenger hamar ki is kérte az idejét, mely után a Kiel is újra megérkezett a mérkőzésbe, Dejan Manaskov azonban tarthatatlannak bizonyult és a 38. percben lőtt góljával először a mérkőzés folyamán a hazaiaknál volt az előny.

Ettől kezdve folyamatosan a Veszpérm vezetett, és bár irányíította a mérkőzést, leszakítania nem sikerült riválisát. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt 22-21 volt az állás, ekkor Vranjes mester is kikérte második idejét mely után Dragan Gajic kétgólosra növelte az előnyt. A Kiel azonban csak nem akarta feladni, olyannyira, hogy nem egész négy perccel a mérkőzés végét jelentő dudaszó előtt egyenlített.

A meccs egyik legjobbja, Momir Ilic irtózatos bombája, majd Mikler Roland bravúrja után ismét a kétgólos vezetésért támadhatott a Veszprém, Nagy László keze pedig az ilyen kiélezett pillanatokban nem szokott megremegni távoli lövése utat talált a német kapuba.

Másfél perc volt még hátra, amikor hétméterest kaptak a vendégek Niclas Ekberg azonban mellé durrantott, Lékai pedig a végén lezárta a mérkőzést. 26-23-ra nyert tehát a Veszprém, ezzel továbbra is hibátlanul vezeti a csoprotját.