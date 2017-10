A magyar férfi kézilabda-válogatott legnagyobb klasszisa, a Veszprémben játszó Nagy László hétfőn délelőtt sajtótájékoztatón jelentette be, hogy befejezi szereplését a nemzeti csapatban. Így a magyar válogatott már nélküle szerepel 2018 januárjában a horvátországi Európa-bajnokságon, és ugyancsak Nagy nélkül vág neki a 2020-as tokiói nyári olimpia kvalifikációs versenyeinek. Búcsú egy világklasszistól, aki sokat tett a sportág népszerűsítéséért, ugyanakkor válogatott pályafutásával kapcsolatban mindenkinek lehet egy csepp hiányérzete is.

Kevesen emlékeznek már arra az idei nyilatkozatra, amelyet 2017. január 14-én adott Nagy László Franciaországban, a férfi kézilabda-világbajnokság színhelyén. Ezt mondta:

Amíg a formám lehetővé teszi, és az edzőm számít rám, szeretnék a legmagasabb szinten játszani. Soha ne mondd, hogy soha, de talán ez a világbajnokság az utolsó nagy nemzetközi tornám válogatott színekben.”

Nos, a mai naptól kénytelenek vagyunk megbarátkozni azzal a ténnyel, hogy a székesfehérvári születésű 36 éves klasszis többet nem húzza magára a címeres mezt. Pályafutása során akadt ilyenre példa - máig emlékezetes, hogy 2009-2012 között Nagy három évig „szüneteltette” a válogatottságát. De akkor a 2012-es londoni olimpiára kijutó magyar válogatottba visszatért végül, és az olimpiai 4. helyezett csapat vezéregyénisége lett.Csakúgy, mint nyolc évvel korábban a 2004-es athéni olimpián.

E két olimpiai negyedik helyezés Nagy László legjobb válogatottbeli eredménye. Az már az ő és a mi külön balszerencsénk, hogy a közel két évtizedes válogatottbeli pályafutása alatt nem volt egyetlen olyan felnőtt világverseny, amelyen a csapattal a dobogóra állhatott volna. Ha valami miatt Nagynak lehet hiányérzete, akkor ez az - ugyanígy vannak ezzel a szurkolók, a sportágat szeretők is.

Kevésen múlott, hogy Nagy László nem a kosárlabdát választotta. Illetve azt választotta (édesapja válogatott kosaras volt), csakhogy épp időben váltott, és tette le a kézilabda mellett a voksát. 1993-ban az Egyesült Államokban még fiatal kosárlabdázóként edzőtáborozott, amikor az egyik amerikai középiskola ösztöndíjat ajánlott neki. Csak azért nem fogadta el, mert 14 évesen nem akart egyedül Amerikában maradni. Ekkor már érezte, hogy nem a palánkok világa az övé, két évvel később, 16 évesen pedig már a Pick Szeged felnőtt csapatában találtuk meg őt. Újabb három év elteltével pedig Nagyot leigazolta a világ akkori legjobb csapata, a Barcelona. Így aztán az is természetes volt, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatottban is nagyon fiatalon mutatkozhatott be. Bármennyire is hihetetlen, de 18 évesen, az 1999-es egyiptomi felnőtt világbajnokságon játszott a magyar válogatottban.

A 2009-es horvátországi világbajnokságon hatodik lett a nemzeti csapattal, amely szintén remek eredménynek számított. Pályafutása alatt akár öt olimpián is részt vehetett volna - nem rajta múlott, hogy ebből csak kettő lett. Sokszor az volt az ember érzése, hogy egy fecske nem csinál nyarat, azaz hiába volt Nagy László világklasszis, egyedül ő sem volt arra képes, hogy világversenyen dobogóra vezesse a magyar együttest.

2009. június 21-én a szlovákiai Galgócon a magyar férfi kézilabda-válogatott 30-19-re nyert az Eb-selejtezőn, ezzel pedig kijutott a 2010-es Európa-bajnokságra. A galgóci mérkőzésen Nagy László öt gólt dobott, majd legközelebb majdnem három évvel később öltötte magára ismét a magyar válogatott mezét. 2012. június 4-én sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Nagy csatlakozik a londoni olimpiára készülő magyar kerethez.

Erre a három évre azt hiszem, senki nem emlékezik jó szívvel. Kezdetben Nagy a válogatott játékosok nagyobb anyagi megbecsülését szerette volna elérni, ugyanakkor hívta őt a spanyol szövetség is, hogy legyen ott válogatott. Végül kihagyta a 2010-es Európa-bajnokságot, a 2011-es világbajnokságot (amelyen hetedik lett a magyar együttes, és ezzel kiharcolta az olimpiai selejtezőn való indulás jogát), a 2012-es Európa-bajnokságot, majd a 2012-es olimpiai selejtezőt is. Nagy kezdetben csak különböző feltételekhez kötötte a válogatottbeli szereplését, majd 2011. február 10-én nyílt levélben hivatalosan is lemondta a válogatottságot. 2012. áprilisában a spanyol Legfelső Sporttanács jelezte: támogatja az átlövő honosítását, hogy már a londoni olimpián spanyol színekben szerepelhessen. 2012. április 28-i spanyol sajtóértesülés szerint Nagy spanyol állampolgár lett, és azt is megírták, hogy spanyolként lesz ott az ötkarikás játékokon. Ám 2012. május 25-én az a hír érkezett, hogy Nagy László a megadott határidőre nem tette le a spanyol állampolgársági esküt, így eldőlt, hogy a spanyol válogatottal nem lehet ott az olimpián. A többit már tudjuk: Londonban a magyar válogatottal a negyedik helyen zárta az olimpiát. Ez volt Nagy László sportpályafutásának utolsó olimpiai fellépése.

Mert a 2016-os riói olimpiára a magyar férfi kézilabda-válogatott már nem jutott ki. Sejteni lehetett, hogy az akkor 35 éves Nagy László nem vállal be még egy olimpiai ciklust. Viszont a 2017-es januári franciaországi világbajnokságon még ott volt a csapattal, ezen a tornán a hetedik helyen végzett az együttes. A legemlékezetesebb meccs minden bizonnyal az olimpiai bajnok dánok elleni nyolcaddöntő volt, amelyet óriási meglepetésre az esélytelenebb magyar csapat 27-25-re nyert meg. Nagy László ezen a meccsen nem dobott gólt. A negyeddöntőben a norvégok 31-28-ra legyőzték a mieinket, ezen a meccsen Nagy egy gólt lőtt. Ez volt a sportoló utolsó mérkőzése világversenyen magyar színekben.

Az utolsó válogatott meccse pedig 2017. június 18-án Veszprémben a Hollandia ellen 35-30-ra megnyert Eb-selejtező, amely után eldőlt, hogy a magyar válogatott ott lesz a 2018-as horvátországi Európa-bajnokságon. Ezen a veszprémi meccsen búcsúzott el a magyar válogatottól a kapus Fazekas Nándor, valamint a szövetségi kapitány, Xavi Sabate is. Ma pedig már tudjuk, hogy Nagy Lászlónak is ez volt az utolsó válogatottbeli fellépése.

Az pedig, hogy nélküle mire megy a magyar válogatott az elkövetkező évek nagy világversenyein, ma még megjósolhatatlan. Egy biztos, Nagy László visszavonulása olyan űrt hagy maga után, amelyet nagyon nehéz lesz betölteni. Búcsúzzunk tőle minden idők egyik legfelejthetetlenebb meccsének utolsó öt percével.

E hátborzongató meccs volt a 2007-es németországi világbajnokság első csoportmérkőzése, amikor a magyarok - többek között - Nagy László vezetésével a sírból hozták vissza a dánok elleni ütközetet, és nyertek. A nagyszerű balkezes átlövő végül 199 válogatott mérkőzéssel a háta mögött vonul vissza a nemzeti csapattól, ezeken a találkozókon 728 gólt lőtt.