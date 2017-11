Egy izzadtságszagú és egy gálafélidő után magyar kosársiker Koszovó ellen

A pénteki lengyelországi 70-60-as szoros vereség után a magyar férfi kosárlabda-válogatott Koszovót fogadta a debreceni Főnix Csarnokban a 2019-es világbajnokság selejtezőinek második játéknapján. A vendég csapat pénteken Litvániával játszott otthon és 99-61-re kikapott a C-csoport esélyesétől. És ezúttal sem termett számukra sok babér.

A magyar keretben egy változás történt, a lengyelek ellen combsérülést szenvedő Ruják András helyett a válogatottban búcsúmeccsét játszó Wittmann Krisztián került be a csapatba, rögtön a kezdőbe, rajta kívül Kovács Péter, Vojvoda Dávid, Allen Rosco és Keller Ákos állt fel a feldobáshoz, amelyet Keller el is hozott. Az első kosarat Shoshi révén a vendég válogatott szerezte, majd Allen értékesített egy büntetőt a kettőből, így már a hazai csapat sem volt pont nélkül, sőt, egy jó védekezés után Kovács dobhatott könnyű ziccert. Allen Rosco is szépen fejezett be egy leindítást, a közönség legnagyobb örömére egy látványos zsákolással, majd Morina egalizált egy triplával, erre viszont rögtön válaszolt Vojvoda. Bamforth is jól tüzelt távolról egy hatalmas palánk alatti kavarodás után. Ezután Vojvoda, majd ismét Bamforth dobott ziccert, aztán a csereként belálló Benke Szilárd fejezett be egy gyorsindítást egy gyönyörű lepördülés után.

Két jó koszovói büntető után Váradi lépett be jól a védők mögé, Perl pedig megtalálta őt, így ismét magyar vezetést láthattunk a kivetítőn. Ezt követően Perl is eredményes tudott lenni egy szép betörés után, majd Eilingsfeld is feliratkozott a pontszerzők közé, de ismét jött egy Bamforth-hármas. Nem adta magát könnyedén a vendég csapat, sőt, Veseli is elsüllyesztett egy triplát, amivel 19-18-ra már Koszovó vezetett, majd a csapatkapitány Berisha is dobhatott egy ziccert.

Szerencsére a csattanó Allen Roscóé volt egy utolsó másodperces dobással, de így is vezetett egy ponttal Koszovó az első negyed után.

A második játékrész Perl kiváló tempójával kezdődött, neki nem célszerű üres dobóhelyzetet hagyni.

A játék viszont nem volt meggyőző magyar részről, rengeteg labdát adott el a csapat, szerencsére Koszovó ezeket többnyire kihasználatlanul hagyta. 23-23-nál ismét egyenlő volt az állás, miután Keller küldött a helyére egy büntetőt. A védekezés sem működött sajnos teljesen, a koszovói centerek sokszor maradtak bántóan egyedül a magyar gyűrű alatt, miközben Bamforth távolról volt többször is eredményes, rá nem találta a magyar csapat az ellenszert. 30-25-re húzott el Koszovó, szerencsére Wittmann bepörkölt egy nyugtató hármast, aztán ugyanő dobott egy szép szivárványt, ezzel visszajött a hazai együttes 30-30-ra. Shoshit ismét úgy találta meg a labda, hogy égen-földön nem volt mellette magyar védő, Wittmann csak szabtálytalanul tudta megállítani, de a center így is bedobta, szerencsére azonban a büntetőt már nem. Egyelőre az elzárás-leválás játékok megoldhatatlan feladat elé állították az Ivkovics-legénységet, a szövetségi kapitány pedig időt is kért.

Wittmann újfent eredményes tudott lenni egy tempódobással, de Shoshi is válaszolt, pont amikor lejárt a támadóidő. Eilingsfeld János keze aztán a legjobbkor sült kintről, ami megint magyar előnyt jelentett. Ez azonban sajnos nem tartott ki a félidő végéig, Berisha értékesített egy nehéz dobást az utolsó másodpercben, így az első félidő után Koszovó vezetett 36-35-re.

Ki más, mint Shoshi kosarával indult a második félidő, a túloldalon Vojvoda Dávid óriási harcok árán gyorsan válaszolni tudott, majd egy gyorsindítás után Wittmann kosarával ismét magyar előnynek örülhetett az 5145 néző. Persze Shoshi nem tétlenkedett sokáig, a koszovói 24-es ekkor már 14 pontnál járt. Vojvodát ütötték meg triplakísérlet közben, így háromszor állhatott a büntetővonalra, és ahogy kell, mindhármat be is dobta, ezzel 42-40 volt ide.

Aztán Vojvoda megmutatta, mi történik akkor, amikor nem szabálytalankodnak vele, ha felemel egy hármast, 45-40-nél pedig jött a koszovói időkérés a vendégek amerikai szövetségi kapitányától, Brad Greenbergtől. A búcsúzó Wittmann is bevágott egy futtából egy nagyon nehéz hárompontost, mindent megtett azért, hogy emlékezetes legyen a búcsúja, a védőoldalon kiharcolt Morina ellen egy támadófaultot is. Erre már megjött a publikum hangja, majd Morina ismét támadószabálytalanságot vétett egy szabálytalan elzárással, Benke Szilárd ezt egy trojkával büntette. Először tornázta fel a magyar csapat 10 fölé a különbséget, 51-40 lett az állás. Evés közben jött meg az étvágy, Benke ismét beköszönt a hármason kívülről, ezúttal a sarokból. A magyar válogatott állva hagyta a koszovóit, védekezésben rendkívül agresszív lett. Allen Rosco is hozzászólt ismét a meccshez egy eredményes betöréssel, amire egyébként igazán be lehetett volna fújni egy faultot is, de a játékvezetők egész meccsen engedték a fizikális játékot. 56-48-nál Vojvoda dobhatott két büntetőt, ezekkel pedig már 10 pontnál járt csak ebben a negyedben.

Berisha is behajított egy hármast, aztán egy nagy palánk alatti adok-kapok után Allen is odaállhatott büntetőzni, de most is csak egyet tudott a helyére küldeni. 59-51-gyel ért véget a harmadik 10 perc, azaz még mindig nem volt lefutott a mérkőzés ekkor.

Vojvoda nyitott meg a negyedik negyedet is, majd Eilingsfeldet lökték meg ziccer közben, jöhetett a két büntető, de csak egy ment be.

Allen Rosco ismét megtépte a gyűrűt egy kontrát követően, majd a Bamforth törte meg saját kosárcsendjét. Vojvoda és Bamforth váltottak triplákat, de a tűzijátékból Wittmann Krisztián is kivette a részét, ezúttal a sarokból, majd Berisha szerzett kosarat faulttal együtt, így az állás 70-58 lett. Wittmann keze ismét elsült, csak most a másik sarokból, 18 pontnál járt ekkor a veterán irányító. Két Allen büntető után 75-63-at mutatott az eredményjelző, de Koszovó természetesen nem adta fel és keményen küzdött. Allen egy triplát is beemelt, ő is 10 pont felett járt ekkor, akárcsak Vojvoda és Wittmann. Keller Ákos is zsákolt egy óriásit, majd Wittmann szerzett két pontot egy Vojvoda-indítás után.

Perl két büntetőjével 84-71-re vezetett a magyar csapat másfél perccel a vége előtt, az érdemi kérdésekre már megkaptuk a választ. A közönség állva tapsolta a magyar válogatottat, a csapat a második félidőben gálázott, a végeredmény pedig 84-76 Magyarország javára.

Véderedmény:

Magyarország - Koszovó 84-76 (20-21,15-15, 24-15, 25-25)

A magyar pontszerzők: Wittmann 20, Vojvoda 20, Allen 15, Benke 8, Eilingsfeld 6, Perl 6, Keller 3, Váradi 2, Kovács 2, Karahodzsics 2

A csoport másik mérkőzésén:

Litvánia-Lengyelország 75-55

Az állás: 1. Litvánia 4 pont, 2. MAGYARORSZÁG 3 (144-146), 3. Lengyelország 3 (125-135), 4. Koszovó 2

A magyarok további programja a C csoportban:

2018. február 23.:

Litvánia-Magyarország

2018. február 26.:

Magyarország-Lengyelország

2018. június 28.:

Koszovó-Magyarország

2018. július 1.:

Magyarország-Litvánia