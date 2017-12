December 2-án egy hideg, ám napsütéses napon rendezték meg a Tippmix Kelet-Nyugat Kosárlabda All-Star gálát a budapesti Tüskecsarnokban. A mintegy hatórás esemény színes programot kínált, először a kerekesszékes All-Star csapatok mérkőztek meg, majd az egyetemi bajnokság legjobbjai az U20-as válogatottal. Ceremóniák és köszöntések adták az ünnepi hangulatot, végül jött a főmeccs, a szünetekben hárompontosdobó-versennyel, táncbemutatóval és a hihetetlen mutatványokat hozó zsákolóversennyel. Aki kilátogatott, maradandó élménnyel mehetett haza, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége pedig méltó módon ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját.

Az esemény a kerekesszékes All-Star csapatok meccsével kezdődött, ugyanúgy Kelet mérte össze tudását Nyugattal. Az első félidőben a keleti csapat 12 pontos előnyt épített ki és 29-17-re vezetett, de a másodikban Tasner Kristóf vezetésével Nyugat folyamatosan zárkózott, de fordítania már nem sikerült, 41-38-as keleti siker született. A mérkőzés kemény küzdelmet hozott, több nagyobb koccanás is történt, kicsit meg is fagyott a levegő a lelátókon, amikor Domonkos Roland ütközött Julien Mottóval és mindketten felborultak, de szerencsére az ijedtség nagyobb volt, mint a valós baj. A keleti csapat legjobbja a 16 pontos Schober László volt, a túloldalon Tasner Kristóf 20 ponttal zárt. A mezőny egyetlen női játékosa, Matusek Nikolett 2 pontot szerzett.

Következett az újabb mérkőzés, a magyar U20-as válogatott az egyetemi válogatottal csapott össze. Ez a meccs is kemény küzdelmet hozott, szó sem volt gálaelőadásról, de természetesen így is akadtak szép megmozdulások és kiváló egyéni teljesítmények. Eleinte az egyetemi csapat kontrollálta a mérkőzést, az U20-as válogatottnak sokszor esett szét a védekezése. Nem is volt meglepő, hogy az egyetemisták vezettek az első negyed után 22-18-ra, majd a félidőben is 44-43-ra. Annak ellenére, hogy nem tétmérkőzést játszottak a felek, mindenki komolyan vette a csatát, ez főleg a harmadik negyedben volt szembetűnő, amikor szinte nem volt olyan támadás, ami ne személyi hibával ért volna véget. Az adok-kapokból a korosztályos válogatott jött ki jobban, az utolsó szünetre 57-53-as előnnyel mehetett. A negyedik játékrészben is fej-fej mellett haladt a két csapat, a hajrában az U20 akarata jobban érvényesült és 78-71-re megnyerte a meccset. A mezőny legeredményesebb játékosa a 22 pontig jutó Nagy Szabolcs lett az egyetemi csapatból, a korosztályos válogatottból Filipovics Stefan szerezte a legtöbb pontot, 16-ot.

A fiatalok mérkőzését Pór Péter, a felnőtt válogatott segédedzője, az U20-as csapat szövetségi kapitánya így értékelte az Origónak:

"Csütörtöktől készültünk a fiúkkal Székesfehérváron az MKOSZ edzőközpontjában és szombaton jöttünk ide, szóval sok időnk nem volt. Körülbelül 25-30 név van a naplómban, akiket nyárig szeretnék megnézni, közülük kerül ki az a 16 ember, akikkel el tudjuk kezdeni a munkát a B-csoportos Eb-re. Az U20 és a felnőtt válogatott között felmenő rendszer létezik, az előző időszakban innen került ki Perl Zoltán, Váradi Benedek és Benke Szilárd is.

Most ide is egy új generáció érkezett, nekünk pedig az a dolgunk, hogy megtaláljuk például az új Perleket. A meccsen próbáltunk csak olyan figurákat játszani, amiket be is tudtunk gyakorolni az elmúlt napokban, olyat nem szeretek kérni, ami teljesen új lenne. Igyekeztünk komolyan venni, tétmeccsként, mintsem gálaként tekintettünk rá, ezt kértem a fiúktól is, akik hellyel-közzel be is tartották."

Időközben egy olimpiai-, világ- és Európa-bajnok sportoló is megjelent a Tüskecsarnokban, akit először csak kevesen vettek észre, majd a rajongók tömege hirtelen egy hatalmas csoporttá nőtte ki magát. Hosszú Katinka akárhol bukkan fel, óriási szeretet övezi itthon, most is ez történt, de ekkor még senki nem tudta, hogy a világ legjobb úszónőjének és édesapjának különleges szerep jut még később.

Egy ilyen eseményen a ceremónia-tartalom sem maradhatott el, ráadásul 2017 nem egy átlagos év volt a magyar kosárlabdázás történetében. Az MKOSZ a 75. születésnapját ünnepli, ráadásul mind a női, mind a férfi válogatottunk sikeresen szerepelt az Európa-bajnokságon. A díjátadásokkor először Mészáros Lajos, Ránky Mátyás és Tursics Sándor részesült miniszteri dicsérő oklevélben, majd a megyei szövetségek tüntették azokat a szakembereket, akik az elmúlt években kiemelkedően sokat tettek helyi szinten a kosárlabdáért. Ezután jött a legnagyobb üdvrivalgás, érkezett a férfi válogatott, akiket szintén díjazott a szövetség.

Az ünnepségeket követően már tényleg a gálameccs következett, ahol a szervezők arról is gondoskodtak, hogy a (nem túl gyakori) játékmegszakításoknál se unatkozzon senki. A meccs a sérült Juhos Levente helyett az utolsó pillanatban bekerülő Joshua Fortune triplájával kezdődött, Perl válaszolt egy duplával. Az első zsákolás Vojvoda Dávid nevéhez fűződött, de Keller Ákos ebben a tekintetben is gyorsan egalizált. Védekezés természetesen csak látszólag létezett a meccsen. Govens Darrin például a lábai között adta fel a labdát klubtársának, Perl Zoltánnak, a 3000 néző hangorkánnal üdvözölte a meccs addigi legszebb jelenetét. Jött az első időkérés, újabb díjakat adtak át: Farkas Lászlót választották az év kerekesszékes kosarasának, a mérkőzésük legértékesebb játékosa (MVP) Domonkos Roland lett. Ugyanezt a díjat a fiatalok meccsén az U20-as válogatottból Kucsora Csaba kapta.

Folytatódott a meccs, Govens Keller Ákost is kiszolgálta egy szép gólpasszal, majd Thompson és Perl váltottak kosarakat.

Jött az újabb szünet, amikor egy születésnapját ünneplő kisfiú játszhatott egy az egy ellen Vojvoda Dáviddal és végül le is győzte a válogatott bedobóját.

A folytatásban Keller keményen tesztelte a gyűrű szilárdságát is tartósságát a rengeteg zsákolásával, már az első negyedben 12 pontnál tartott. Vojvoda utolsó másodperces triplájával 37-36-ra vezetett Nyugat az első negyed után.

Az első szünetben rendezték meg a hárompontosdobó-versenyt, Keletről Seth Allen és Vojvoda Dávid, Nyugadtról Jabril Durham és Benke Szilárd érkezett, valamint a 2017-es streetball tripladobó-verseny győztese, Vizi Sándor. A döntőbe Seth Allen és Vizi jutott be, ahol egyetlen ponttal végül előbbi tudott nyerni 9-8-ra, így a balkezes irányító is gazdagodott egy trófeával.

Nyugat a második negyedre kicsit álmosan jött ki, már ha lehet ilyet mondani egy All-Star meccsen, miközben a keleti csapat kedvére zsákolgatott. Ez addig tartott, amíg Wright nem tépte meg kétszer a gyűrűt elemi erővel, 55-53-nál pedig át is vette a vezetést a dunántúli csapat. Kendrick Perry nem akárhogy egyenlített, egy 360 fokos zsákolással, talán ez volt az addigi legszebb jelenet, bár a túloldalon Ryan Watkins sem szeretett volna lemaradni a palánkra feltett alley-oopokkal.

Az egyik időkérés alatt egy kisebb táncversenyt is rendeztek a pályán, amelybe végül a játékosok is beszálltak, talán ez a pillanat volt az, amelyik a legjobban jellemezte az egész estét: önfeledt szórakozás, jókedv, közvetlenség, kicsik és nagyok egyaránt jól mulattak.

Néha azért kosaraztak is a fiúk, a gyűrűk továbbra is állták a megpróbáltatásokat, pedig Thompson és Watkins sem kímélte azokat. Félidőre 74-68-cal mentek a csapatok, keleti előnnyel. Jól jellemzi a mérkőzés gála-jellegét, hogy egyetlen szabálytalanság sem történt a félidőben, persze egy ilyen eseményen ez nem is meglepő. Ahogy az sem, hogy a játékosok gyakorlatilag végig nevetve kosaraztak, a jókedv abszolút leváltotta a védekezést, ami a közönségnek is tetszett.

A szünet alatt az Experidance táncsoport biztosította a látványos félidei showt.

Keller háttal a gyűrűnek szerzett kosarat, ezzel indult a második félidő. Folyamatosan aprította a gyűrűt a válogatott kapitánya, majd váratlan esemény történt: ugyanő szabálytalankodott Vojvoda Dáviddal, bár inkább baráti ölelés volt ez, mint igazi fault.

Az időkérés közben a Puskás Artúr által vezetett Team Honvéd megnyerte a dobóversenyt.

Potyogtak továbbra is a kosarak, 96-95 volt az eredmény a 3. negyed után Kelet javára.

Következett a várva várt zsákolóverseny. A végeredményt egy ötfős zsűri döntötte el, melynek tagjai: Hosszú Katinka és édesapja, Hosszú István, két kiváló korábbi kosaras, Mészáros Zalán és Boros Zoltán, valamint az MKOSZ elnöke, Szalay Ferenc.

Keller Ákos volt az egyetlen magyar induló, rajta kívül Gerald Armwood, Kendrick Perry, Justin Tuoyo és a streetball-bajnok Ralph Martinez szálltak versenybe. Utóbbi kettő felejthető produkciót nyújtott, így a fináléba Keller, Armwood és Perry került be. Itt már NBA-szintű zsákolásokat is láthattunk, csak úgy záporoztak a maximális 50 pontok. Néhány kép ezekről:

Elképesztő mutatványokkal rukkolt elő a három finalista, végül Armwood és Keller között "hosszabbítani" kellett, a magyar játékos pedig egy fantasztikus zsákolással elhódította végül a bajnoki címet, a publikum legnagyobb örömére.

Életemben először nyertem zsákolóversenyt, emiatt nagyon boldog vagyok. Nem készültem arra sem, hogy indulok, csütörtökön szóltak, hogy jó lenne egy magyar is a mezőnybe, és legyek én az.

Nem készültem szinte semmit, rögtönöztem végig, ezért is volt több rontásom. A kedvenc játékosom Vince Carter, a zsákolásait kívülről tudom, a könyököset is miatta vetettem be. Annak kifejezetten örülök, hogy Hosszú Katinkától vehettem át a díjat és még két puszit is kaptam" - elemezett az újdonsült zsákolókirály.

A negyedik negyedet ismét Kelet kezdte jobban, az előny volt már 10 pont fölött is az utolsó 3 percben, leindításokból folyamatosan kapta a könnyű kosarakat Nyugat. Eilingsfeld is megtépte kicsit a gyűrűt, amivel 127-115 lett az állás, ekkorra el is dőlt a találkozó. A végeredmény 133-117 Kelet javára, a mérkőzés legjobbjának Eilingsfeld Jánost választották.

Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke így összegezte az eseményt az Origónak:

Sokszor háttal álltam a pályának és a közönséget néztem, hogy kinek a szeme hogy csillog, szerencsére nagyon sok csillogú szemű embert láttam.

Megérte megszervezni, pezsgő, lendületes programmal, mintegy 2500 néző előtt, rengeteg gyerekkel. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy újra példaképeink vannak, akik nagyon közvetlenek voltak végig és szívesen osztogatták az autogramokat is. Szeretnénk, hogy Budapesten ismét elit csapatok legyenek, vidéken már nagyon jó nézőszámokat hoznak a meccsek és a színvonal is emelkedett. Egy ekkora városnak fontos, hogy legyen jó csapata, olyan, amelyik Európában is szerepelhet, hiszen ez az utánpótlást is vinné előre a sok fiatal miatt. Azért harcolunk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Számomra egyébként az esemény fénypontja az volt, amikor Eilingsfeld Jánosnak átadhattam az MVP-díjat, mondtam neki, hogy ez az egész éves munkájának megkoronázása. Hatalmas szívű ember, aki a parkettát mindig felszaggatja, hasznos zongoracipelő, aki nélkül nincs jó eredmény, vagy csapat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen játékosunk van és ezzel a legmagasabb szintre került."

Összességében igazi kosárünnep kerekedett az All-Star gálából, ahol a szervezők és a résztvevők is kitettek magukért annak érdekében, hogy mindenki jól szórakozzon. Fontosak az ilyen események, ekkor sportoló és szurkoló közelebb kerülhet egymáshoz, a sok fiatal pedig kedvet kaphat ahhoz, hogy elkezdjen kosarazni, hiszen első kézből tapasztalhatja meg, mennyire látványos és izgalmas sport ez, milyen a hangulata és mekkora szeretet övezi a játékosokat. 2017 egy különleges év volt a hazai kosársport számára, amelyet sikerült méltó módon lezárni ezzel az ünnepi All-Star gálával.