Újabb súlyos verésbe szaladt bele a Körmend

Sorozatban harmadik vereségét, ebből a második igen súlyosat szenvedte el az Egis-Körmend a férfi kosárlabda NB I/A csoportjának szerdai játéknapján.

Azok után, hogy az előzetesen az forduló rangadójának gondolt találkozón az Egis-Körmend 40 pontos vereséget (115-75) szenvedett a bajnoki címvédő Alba Fehérvár otthonában, ezúttal a sereghajtó Sopron vendégeként kaptak ki 25 ponttal.

A hazai csapat már az első félidőben is húsz pontos előnyt kovácsolt magának, a körmendieknél megint rengeteg eladott labdát láthattak a nézők, és újra csak pocsék dobóformával borzolták szurkolóik idegeit. A soproniaknál viszont két remek egyéni teljesítmény is akadt: Ryan Watkins (18 pont, 5/6 mezőnyből, 12 lepattanó, 9 kiharcolt fault) és Adonte Parker (24 pont, 3 lepattanó, 5 gólpassz) is kiválóan játszott.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

Sopron KC-Egis Körmend 85-60 (25-21, 25-10, 23-19, 12-10)

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 13 11 2 1090- 960 24 pont

2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 13 9 4 1171-1024 22

3. Alba Fehérvár 13 9 4 1025- 920 22

4. Egis Körmend 13 9 4 1074-1045 22

5. Atomerőmű SE 13 8 5 1039-1003 21

6. KTE-Duna Aszfalt 13 7 6 1025-1002 20

7. Pécsi VSK-VEOLIA 13 7 6 1020-1035 20

8. Zalakerámia ZTE KK 13 7 6 1027-1054 20

9. DEAC 13 6 7 984-1074 19

10. Naturtex-SZTE-Szedeák 13 5 8 974- 969 18

11. Kaposvári KK 13 5 8 968-1010 18

12. MAFC 13 3 10 913- 997 16

13. JP Auto-JKSE 13 3 10 957-1057 16

14. Sopron KC 13 2 11 962-1079 15