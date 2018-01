Szupersztárok az oroszok olimpiai hokicsapatában

Több világsztár - többek között Pavel Dacjuk és Ilja Kovalcsuk - is szerepel majd az olimpiai zászló alatt induló orosz jégkorong-válogatottban a február 9-én rajtoló phjongcshangi játékokon.

Az "Orosz Olimpiai Sportolók" megjelöléssel versenyző hokisok keretét csütörtökön hirdették ki. Ebben helyet kapott a 39 éves Dacjuk és a nála öt esztendővel fiatalabb Kovalcsuk is, a szentpétervári SZKA két csatára. Mindketten az észak-amerikai profiligában (NHL) is játszottak már, de az utóbbi években hazájuk elitklubjában szerepelnek. Az orosz keretben ott van Vjacseszlav Vojnov is, aki 2012-ben és 2014-ben Stanley Kupa-győztes volt a Los Angeles Kings színeiben, ám feleségének súlyos bántalmazása miatt letartóztatták, kénytelen volt elhagyni az Egyesült Államokat, és Szentpétervárra igazolt.

Dacjuk ugyancsak kétszeres Stanley Kupa-győztes, 2002-ben és 2008-ban a Detroit Red Wings alapembere volt. Neki és Kovalcsuknak a legjobb olimpiai eredménye 2002-ből egy bronzérem. Kovalcsuk 2008-ban és 2009-ben, Dacjuk pedig 2012-ben volt világbajnok.

Az orosz válogatott Phjongcshangban olimpiai zászló alatt szerepelhet az orosz doppingbotrány miatt, és csak azok indulhatnak, akiknek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testülete engedélyt ad. Öt hokis - köztük az NHL-t is megjárt Szergej Plotnyikov és Anton Belov - nem kapott ötkarikás részvételi jogot.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottságnak az orosz doppingügyekről készített jelentése az orosz férfi jégkorongosokról nem tett említést. Nem vezetett be szankciókat az orosz hokisok ellen NOB azután sem, hogy lezárult a Denis Oswald vezette bizottságnak a szocsi doppingtesztek manipulálására vonatkozó vizsgálata.

Kifogások csak az orosz női jégkorong-válogatottal kapcsolatban merültek fel.

Phjongcshangban csak a NOB engedélyező bizottsága által jóváhagyott orosz versenyzők szerepelhetnek, akik nem követtek el doppingvétséget. Az Orosz Olimpiai Bizottság egy 500 jelöltből álló listát terjesztett be, akik közül a NOB 111 sportolót elutasított.