Sztojan Ivkovics: A szebbekkel, okosabbakkal soha nem jutottunk sehova

Pénteken a litvániai Klaipédiában játszik vb-selejtezőt a magyar férfi kosárlabda-válogatott, majd hétfőn Szombathelyen a lengyelek elleni meccs következik. A csütörtöki elutazás előtt Sztojan Ivkovics szövetség kapitány Hanga Ádámról, a formálódó magyar nemzeti csapatról és az esélyekről is beszélt az Origónak.

Litvánia ellen idegenben óriási bravúr lenne a győzelem, de a három nappal később, Szombathelyen rendezendő lengyelek elleni vb-selejtezőn meg elvárt dolog ugyanez. Egy ilyen fiatal válogatott miként bírja ezt a menetelést, egyáltalán, tesznek-e különbséget a két mérkőzés között?

Nem súlyozunk, nem mérlegelünk, mert ennek a csapatnak erre nincs lehetősége. Mi most a tekintélyünkért is harcolunk. Az első két vb-selejtezőn látszott, hogy a fiataloknak még szokniuk kell ezt a helyzetet. Bizakodó vagyok.

Láttam azt, hogy öt évvel ezelőtt milyen állapotban volt a magyar férfi kosárlabda-válogatott és azt is látom, hogy most milyen állapotban van. Nem lehet a kettőt összehasonlítani. A két mostani mérkőzést illetően is bizakodó vagyok. A világbajnoki álmokat akkor sem szabad feladnunk, ha ebben a sorozatban nem mi vagyunk az esélyesek.

Ugyanakkor a vb-selejtezők remek alkalmat kínálnak a csapatépítésre. Kihasználja mindezt?

Maximálisan igyekszünk mindent meccset a csapatépítés jegyében kezelni. A 2017-es Európa-bajnokság előtt sokan csodálkoztak, hogy a nyári felkészülés alatt mennyi meccset játszottunk. Ez sem volt véletlen. A fiataloknak be kell épülni. Nem elfeledve a világbajnoki selejtezők fontosságát, az eredményességet, a jövő csapatát is építenem kell.

A sikeres Európa-bajnoki szereplés után hogyan vélekednek Európában a magyar férfi kosárlabda-válogatottról?

A büszkeség, a becsület és a bátorság csapata vagyunk. Ezt nem én mondtam, hanem egy horvát újság írta le. Azt mondják, igazi harcosokként lépünk pályára. Az Eb előtt sokan megkérdőjelezték a tudásunkat, ami nem tetszett nekem. Mára elismernek bennünket, de a magyar férfi kosárlabdázók menedzselése még nem olyan, mint a nagy európai sztároké. A horvát csapatban van NBA-ban szereplő játékos, aki képességeiben semmivel nem jár Keller Ákos előtt. A különbség a menedzselésen van.

Tudjuk, hogy a világbajnoki selejtezők időzítése miatt a nemzeti csapatokból hiányoznak a legjobbak. Nálunk Hanga Ádám nem jön. Ugyan papíron jöhetne, de egyik európai élcsapatban játszó kosaras sem kockáztatja meg ezt. Mi erről a véleménye?

Először is gratulálok Ádámnak a spanyol kupa megnyeréséhez. Ő mindig úgy fog dönteni, hogy az a magyar kosárlabdának jó legyen. Hetente háromszor játszik a világ egyik legjobb csapatában, a Barcelonában. Ott van a kezében a magyar zászló, bennünket képvisel. Mindenki elhiheti nekem, ha Ádámnak lenne ereje ahhoz, hogy a rendkívüli klubterhelés mellett még a válogatottban is szerepeljen, itt lenne velünk.

A magyar sport nem dicsekedhet azzal, hogy sok sportolója játszana olyan szinten és egy olyan csapatban, mint Hanga Ádám. Nagyon gonosz ember az, aki az ő döntéseit megkérdőjelezi. Hülye lennék, ha azt mondanám, hogy nem hiányzik nekünk. Persze, hogy hiányzik. De gondoljunk bele, biztos, hogy jól járnánk azzal, ha egy fáradt Hanga Ádám esne be a válogatotthoz? Biztos, hogy ő jól járna ezzel és nem kerülne hátrányba Barcelonában? Biztos, hogy jót tennék azzal, ha idekényszeríteném? Nem, gonosz ember lennék, ha így cselekednék.

A négy nap alatt lejátszott két mérkőzés, az ezt megelőző mini-edzőtáborok mennyiben segítik a felkészülésünket?

Nekünk ez a rendszer a lehető legrosszabb, mert tényleg csak napokra tudunk találkozni. Számunkra sokkal ideálisabb egy olyan hosszú felkészülés, amelyet tavaly nyáron csinálhattunk. Nekünk edzenünk kell. Az első két vb-selejtezőn látszott, hogy a rutinos, idősebb játékosok vitték a prímet.

De azt sem hallgathatom el, hogy ennek a válogatottnak Vojvoda Dávid az egyik legfontosabb embere.

Ő a mérleg nyelve. Egy pillanat alatt képes a semmiből eldönteni a meccset, ahogy azt a debreceni kupaelődöntőben az Alba Fehérvár ellen tette. Hozzáteszem, Magyarországon vannak olyan játékosok, akik szebbek, jobbak, okosabbak azoknál, akik most itt vannak. Csak épp amíg ők voltak a válogatottban, nem jutottunk el sehova.

