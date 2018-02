Két csalódott csapat találkozott a phjongcshangi férfi jégkorongtorna bronzmérkőzésén. Kanada és Csehország a harmatos második harmad kivételével parádés meccset vívott, amelyből a végén előbbi került ki győztesen és vigasztalódhat a bronzéremmel.

Az első percek óvatoskodása után beindult az ütésváltás és mindössze 31 másodpercen belül három gól is született: Kanada szerzett vezetést emberelőnyből, Mat Robinson passzába ketten is beleértek, legutoljára Andrew Ebbett, ami megtréfálta a csehek kapusát, Pavel Francouzt.

16 másodperccel később jött az egyenlítés, a korábban kiállított Martin Ruzicka értékesített egy kipattanó korongot.

Rá 15 másodpercre már ismét Kanadánál volt az előny, Cody Goloubef lövésébe gyönyörűen tette bele az ütőjét a csapatkapitány Chris Kelly, Francouz abszolút tehetetlen volt.

Többet támadott Csehország, de mégis Kanada tudta növelni az előnyét. Egy mesteri kontra végén Brandon Kozun tálalt Derek Roy elé, aki kivárt egy ütemet, majd fonákkal meglőtte Francouz harmadik köténygólját.

A folytatásban Kanada tanítani valóan ült rá az eredményre, valamint ölte a csehek játékát, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben, kivéve emberelőnyben, de a kapusok (főleg Francouz) állták a sarat. Többet is lőttek a kanadaiak, a csehek kevés energiával játszottak, pedig kétgólos hátrányban voltak.

A harmadik harmad elején aztán még nagyobb bajba került Csehország. Ismét Kozun volt a kiszolgáló, aki ezúttal a második gólját szerző Ebbett botjára lőtte a korongot, amiről az bepattant a kapuba.

Nem sokkal később visszajött a csehek reménye, 46 másodpercrcel Ebbett gólja után Jan Kovar csökkentette kettőre a különbséget egy gyönyörű lövéssel.

Az 50. percben Kelly is megszerezte a második gólját és tett arról, hogy a csehek ne bizakodjanak tovább, védhetetlen lövést engedett el a két bulikör közül.

Persze a csehek nem adták fel, bő egy perccel később a csapatkapitány Martin Erat bombázott kapásból Kevin Poulin kapujába. A kanadai szövetségi kapitány, Willie Desjardins azonban visszanézette az esetet a videóbíróval, ami után a játékvezetők kapusakadályozás miatt érvénytelenítették a találatot, maradt az 5-2.Közben Derek Roynak kellett mezt cserélnie, mert összevérezte az eredeti kilencesét, ekkortól 75-össel karistolt a jégen. Nem sokkal később már ő is egy újabb kanadai gólnak örülhetett, amikor Wojtek Wolski pofozott be egy sokadik kipattanót.

Már-már menetrend szerint érkezett a cseh válasz, Roman Cervenka vadászott le egy magasra felpattanó korongot és a levegőből gyakorlatilag lecsapta az üres kapuba. Ezt is visszanézték videón, de ezúttal szabályosnak ítélték a találatot.

Meg is maradt Eraték lendülete, Francouzt is lehozták, ráadásul emberelőnybe kerültek, így 6 a 4 ellen támadhattak, a húzás pedig be is jött, ismét Cervenka talált be, most éles szögből.

Ekkor viszont már csak két perc volt hátra, ami alatt már nem sikerült újabb gólt szereznie Csehországnak, így Kanada 6-4-re nyerte a csalódott csapatok csatáját és megszerezte a bronzérmet.

férfiak, bronzmérkőzés:

Kanada-Csehország 6-4 (3-1, 0-0, 3-3)

gól: Ebbett (9., 46.), Kelly (10., 50.), Roy (16.), Wolski (56.), illetve Ruzicka (10.), Kovar (47.), Cervenka (57., 58.)