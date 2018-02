Dán olimpiai bajnokkal erősít nyártól a Telekom Veszprém

A dán TV2 honlapjának információi szerint a THW Kiel olimpiai bajnok beállósa megegyezett a Telekom Veszprémmel, és nyártól már a bakonyi csapatot erősíti.

A dán médium által a 2016-ban Rióban olimpiai bajnoki címet szerző válogatott "védelmi tisztjeként" jellemzett Toft Hansen hat év után hagyja el az észak-német klubot, amellyel háromszor nyert bajnokságot, egyszer pedig Német Kupát, a Bajnokok Ligájában azonban csak egy második hely jött össze, miután a 2014-es döntőben meglepetésre kikaptak a Flensburgtól.

Toft Hansen, aki 2012-ben az AG Copenhagen csapatától igazolt Kielbe, szerződése nyáron jár le a németeknél, de már alá is írt Veszprémben, amelyik "már most is erős csapat", a 33 éves dán pedig támadásban és védekezésben minőségi erősítést jelent. A TV2 szerint kézilabdás berkekben már hetek óta téma volt Toft Hansen klubváltása, a kérdés csupán az volt, hogy hazatér-e a nagy terveket szövögető Esbjerghez, vagy egy másik, a Kielhez hasonló nagy csapatot választ - végül utóbbi mellett döntött.

A dán lap kiemeli, hogy az olimpiai és Európa-bajnok (2012) beállós, aki 135 válogatott mérkőzésen 195 gólt szerzett, Veszprémben olyan nemzetközi klasszisok mellett játszhat, mint Nagy László, Momir Ilic (akivel egy évig csapattársak voltak Kielben), Petar Nenadic és Lékai Máté. Ljubomir Vranjes vezetőedzőt pedig Flensburgból ismeri, azaz ott is meglesz az összhang.