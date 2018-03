A Barcelona elleni siker adhat erőt a Veszprémnek

Gulyás Péter, a Telekom Veszprém 34 esztendős utánpótlás igazgatója játékosként soha nem bonyolódott felelőtlen jóslatokba, és ehhez tavalyi visszavonulása után is tartja magát. Tekintettel arra, hogy Ljubomir Vranjes vezetőedző a dániai súlyos BL kudarc, még inkább az azt követő kollektív büntetés után általános nyilatkozási tilalmat rendelt el, a kötelékhez tartozó Gulyás is csak egy másfél évtizeddel ezelőtti bravúr felidézésére vállalkozhatott. Majdnem 1000 bajnoki és kupamérkőzéssel a háta mögött úgy gondolja, hogy olykor a múltidézés is hajtóerő lehet egy nehéz helyzetbe sodródott csapat számára. Márpedig a Veszprém abban van - írja az SzPressz.

Nagy és Ortega még ellenfél volt

„A feszült hangulatot szeretném valamelyest feloldani, és biztatásként felhasználni a 2003 decemberében lejátszott két Bajnokok Ligája mérkőzésünket. A csapatunkat akkor még FOTEX KC Veszprémnek nevezték, én pedig 19 évesen a legénység egyik tejfelesszájú újoncának számítottam. A legjobb 16 között sikerült kifognunk az FC Barcelonát, amelyben olyan kézilabdázók játszottak, mint David Barrufet, Iker Romero, a ma is elnyűhetetlen Victor Tomás, Carlos Ortéga, aki nem is olyan régen még az edzőnk volt Veszprémben, nem utolsó sorban pedig Nagy Laci. A papírforma a Barca mellett szólt, noha a mi összeállításunk se volt akármilyen. Minket erősített a későbbi BL győztes macedón Kiril Lazarov, a horvát Mirza Dzomba, kapusként Fazekas Nándor és a hamarosan „hazatérő" Sterbik Árpád, ahogy Pérez „Charlie", a klubunk ikonja.is. Az első meccset idegenben játszottuk, és 33-29-re elbuktuk, Négygólos hátrányba kerültünk a védekezésben is eminens spanyolokkal szemben" – nyilatkozta Gulyás Péter az SzPress Hírszolgálatnak.

Zdravko Zovko, a magyar bajnokcsapat akkori horvát mestere a visszavágóra új taktikát választott, de ami ennél is fontosabb: a tőle szokásos vehemenciával alaposan felpaprikázta a játékosait.

Dzomba gólja döntött

„Kegyetlen mérkőzés volt a veszprémi, igazi kézilabda dráma, amely nem csupán az állóképességről és a taktikáról szólt, hanem a szívről és a lélekről is. No és a szuperklasszis szurkolótáborunkról. A Barcelona nehezen adta meg magát, de végül nem csak ledolgozni tudtuk a hátrányunkat, hanem ötgólnyi különbséggel győzni is, méghozzá Dzomba kincset érő góljával. Így lett az összesítés 60:59 a javunkra. Én úgy gondolom, hogy ennek a visszavágónak a története példaként lebeghet a mai együttesünk minden tagja előtt. A hétgólos hátrány bizony bitang sok, abban viszont biztosak lehetünk, hogy a veszprémi gépezet zakatolni fog, az elsőtől az utolsó percig."

Csapattársból kemény ellenfél

Gulyás Péter végül még egy 2006-es BL negyeddöntőt is felidézett, ahol az MKB Veszprém ellenfele az akkori francia éllovas Montpellier volt. Ezt a párharcot is sikerült vesztes állásból győztesre átfordítani. Ezek a mérkőzések utólag azért is számíthatnak különlegesnek, mert akkoriban éppen a Veszprémet erősítette az a dán Bjarte Myrhol, aki később a Rhein-Neckar Löwent szolgálta, most viszont veteránként a szombati ellenfél Skjern Handbold oszlopos tagja Ő az, aki egy hete Skjernben 5 góllal járult hozzá csapata majdnem kiütéses győzelméhez, és aki szombaton is a dán bajnok kulcsembere lehet.