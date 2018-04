Németországba igazol a Veszprém spanyol válogatott kézilabdázója

Hat év után távozik Cristian Ugalde a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.

A klub keddi bejelentése szerint a 30 éves szélső nyártól a korábbi veszprémi vezetőedző, Carlos Ortega által irányított TSV Hannover Burgdorf együttesében folytatja pályafutását.

Ugalde 2012-ben érkezett Veszprémbe az FC Barcelonától, azóta ötször nyert bajnoki címet, hatszor Magyar Kupát, kétszer a magyar szuperkupát és kétszer a SEHA Ligát is elhódította a gárdával. A Veszprémmel négy alkalommal jutott el a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe, kétszer is finálét játszott. Ugaldét 2016-ban a SEHA Liga és a Bajnokok Ligája All-Star csapatába is beválasztották.