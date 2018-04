Visszavonul a 179-szeres válogatott magyar kézilabdázó

Harsányi Gergely a Tatabánya 179-szeres válogatott kézilabdázója bejelentette, hogy az idény végén visszavonul az élsporttól.

"Nagyon fontos mérkőzés következik az én életemben és a csapat életében is. Egyfelől szeretnénk az idén is megszerezni a harmadik helyet a bajnokságban, másrészt szeretném bejelenteni, hogy befejezem az élsportot, és Tatabányától is búcsúzom" - mondta klubja honlapján a jobbszélső.

Hozzátette, sok szép év után szeretné méltóképpen lezárni ezt az időszakot.

A Tatabánya szombaton 18 órától az Eger csapatát fogadja az NB I 25. fordulójában, és egy győzelemmel biztosíthatja harmadik helyezését.

A 36 éves kézilabdázó 2002 és 2006, illetve 2009 és 2017 között 179 mérkőzésen 339 gólt dobott a magyar válogatottban, tagja volt a 2004-es és a 2012-es olimpián negyedik helyezett csapatnak is. Profi pályafutását 1999-ben a PLER együttesénél kezdte, ahol tíz évig játszott, majd egy szezont a Ferencvárosnál töltött, és 2010 óta szerepel Tatabányán.