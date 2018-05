A német röpidöntő legjobbja várta, hogy visszatérjen a magyar válogatottba

A magyar női röplabda-válogatott játékosa, Szakmáry Gréta első légiós idénye aligha sikerülhetett volna jobban: német bajnokságot és Szuperkupát nyert a Schwerin csapatával, a CEV Kupában pedig az elődöntőig menetelt az együttessel. A klubidény végeztével hazatért és készül a válogatottak Európa Ligájára. A kiváló ütő a Magyar Röplabda Szövetségnek adott interjúban az elmúlt és az előtte álló időszakról is beszél.

Hatalmas öröm számomra, hogy ismét bajnoki aranyérmet szereztem, ezúttal Németországban. Ez a cím nagyon fontos mérföldköve a pályafutásomnak. Egy rendkívül hosszú klubszezonon vagyunk túl, de megérte ennyit dolgozni az edzéseken, harcolni a mérkőzéseken, amit az eredmények is mutatnak. A Schwerin némi meglepetésre a bajnoki döntőben három meccs alatt lerendezte az alapszakasz-győztes Stuttgartot (Sándor Renáta együttesét), az első mérkőzés legjobbjának Szakmáryt választották, egyértelmű tehát, hogy húzóembere lett a bajnokcsapatnak. De hogy sikerült ilyen jól a beilleszkedése?

„A kezdőből szinte mindegyik csapattársam német válogatott. Minden edzésen, meccsen bizonyítani akartam, megmutatni, hogy nem véletlenül igazoltak le. Kőkeményen dolgoztam, hónapról-hónapra jobb akartam lenni, s végül az elődöntőben, majd a döntőben sikerült is a lehető legtöbbet kihozni magamból. A Stuttgart elleni finálét idegenben kezdtük, és drámai körülmények között 3-2-re nyertünk, az ötödik játszmában 12-9-ről fordítottunk, elvettük a pályaelőnyt, s innen már éreztük, meg tudjuk csinálni. Ezen a meccsen, az elsőn, én lettem az MVP, a legértékesebb játékos, ez külön öröm volt számomra."

Persze ennyivel nem elégszik meg, célja a folyamatos fejlődés:

Szeretnék Német Kupa-győztes is lenni, valamint a CEV Kupában döntőt játszani, idén a legjobb négyig jutottunk a nemzetközi sorozatban, ami azért bravúrnak számít, világsztárok ellen játszhattam. Izgatottan várom a következő szezont. Továbbra is az a célom, hogy feljebb és feljebb lépjek, még tovább fejlődjek.

Azonban a következő szezon előtt még vár rá egy Európa Liga a magyar válogatott színeiben:

„Nagyon örülök, hogy egy ismert szakember tért vissza hozzánk Jan De Brandt személyében. A 2019-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra is figyelve idén is a megfelelő komolysággal készülünk, igyekszünk egy még erősebb, ütőképesebb csapattá formálódni az Európa Liga-sorozat alatt. Vártam már, hogy újra a válogatottnál legyek, a régi társakkal találkozhassak, s örülök a fiatal játékosok érkezésének is, remélem, szép sikereket érünk el együtt! Továbbá bízom benne, hogy az Európa Liga-mérkőzések során hazai pályán ugyanolyan jó hangulatot teremtenek majd a magyar szurkolók, mint tették azt a korábban is! Várunk mindenkit szeretettel, remélem, sokan eljönnek majd, mi pedig igyekszünk a lehető legjobban teljesíteni!"