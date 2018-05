A női röplabdások elveszítették a veretlenségüket Finnországban

A magyar női röplabda-válogatott Tamperében 3-1-re kiakpott Finnország csapatától az Arany Európa-liga 3. fordulójában. A vereség ellenére keserűségre semmi ok, Magyarország ugyanis biztosan ott lesz a sorozat négyes döntőjében, arról nem is beszélve, hogy még így is pozitív mérleggel áll a B csoportban, és akár meg is nyerheti.

Hárommeccses idegenbeli túrára indult a magyar női röplabda-válogatott az Arany Európa-ligában, amelynek első állomásán, a finnországi Tamperében a házigazdával csapott össze szombaton. Jan De Brandt szövetségi kapitány együttese kitűnően kezdte a sorozatot, ugyanis hazai pályán először Franciaországot, majd Horvátországot is legyőzte, így két forduló után vezette a B csoportot, míg a finnek egy győzelemmel és egy vereséggel álltak. Tálas Zsuzsanna csapatkapitány továbbra sem tarthat a válogatottal, ugyanis a franciák elleni bemelegítés alatt bokasérüllést szenvedett, távollétében Sándor Renáta töltötte be a posztot.

Az Európa-liga négyes döntőjét Budapesten, a Papp László Sportarénában rendezik, így a magyar lányok biztosan ott lesznek, de természetesen ezzel együtt is szeretnék megnyerni az összes addigi meccsüket.

Körülbelül 1200 néző gyűlt össze a Tampere Ice Stadiumban, és mind láthatták, ahogy Sándor Renáta kiváló szervájával megszereztük az első pontot, de a finnek azonnal egyenlítettek, majd a vezetést is átvették és elléptek 5-2-re. Sőt, 7-3-ra is, ekkor Jan De Brandt időt kért. Szakmáry Gréta sáncával és ászával kezdtük meg a zárkózást, de a teljes fal jól zárt ekkor, mi pedig visszajöttünk egy pontra, majd újra Szakmáry villant, leütésével 11-11-nél az egál is megvolt. Innentől fej-fej mellett haladtak a felek, de 15-15-nél ismét a finnek jöttek lendületbe. Ezt ideiglenesen sikerült megtörnünk egy fantasztikus labdamenet végén Bleicher szemfüles megoldásával, de nem zökkentek ki a hazaiak, akik olykor hatalmasakat mentettek és ezzel elléptek 22-17-re, majd 24-19-nél szettlabdához jutottak, amit azonnal ki is használtak.

A hazaiak lendülete a második játszmára is megmaradt, 8-2-vel kezdtek és látszott rajtuk, hogy jóval magasabb fordulatszámon pörögtek, mint mi. Szinte minden létező labdát elértek és támadásban is pontosabbak voltak. A különbséget egy időkérés után néhány jó nyitásnak köszönetően elkezdték apránként eltüntetni a magyar lányok, 10-8-ra visszajöttünk, de innen megint a finnek szereztek zsinórban három pontot. Állandósult a 2-3 pontos finn vezetés, de Pintér Andrea demoralizáló blokkja elindította őket a lejtőn, 15-15-nél pedig kiegyenlítettünk, aztán 17-16-ra átvettük a vezetést is. Majd jött egy remek megoldás a fiatal Németh Anett révén, amivel 23-20-ra vezettünk, de két óriási mentéssel és kiváló centerjátékukkal visszajöttek a szettbe. Pekárik pontja után viszont mi jutottunk játszmalabdához, Németh Anett sáncával pedig meg ki is használtuk, így 25-23-ra megnyertük a második szettet! 8-2-es hátrányból.

A lelátón egyszer-egyszer felharsant a "Hajrá, magyarok!", de ez nem hatotta meg a finn nemzetiségű második számú játékvezetőt, aki olykor meglehetősen véleményes ítéleteket hozott, főleg a harmadik felvonás elején. Ezt is Finnország kezdte egyébként jobban, de ezúttal nem adtunk nekik akkora előnyt, "mindössze" 2-3 pontnyit. A szett felénél azonban ez a fór ötpontosra hízott, néhány extra teljesítmény is érkezett tőlük, miközben nálunk egyre több hiba csúszott be. Fokozatosan növelte előnyét a hazai válogatott, 24-16-nál pedig szettlabdához is került és rögtön ki is használta, azaz összesítésben is vezetett 2-1-re.

A negyedik játszma jóval szorosabban indult a korábbiaknál, de csak a legelején, 8-4-nél már újra jelentős finn előnyről beszélhettünk, egész egyszerűen szétbombáztak minket, az ütőikre nem igazán találtuk az ellenszert. A szett alakulása kísértetiesen hasonlított a harmadikhoz, pontról pontra növelte előnyét a finn válogatott. 19-11-nél megcsillant egy halvány reménysugár, amikor sorozatban öt pontot ütöttünk, de egy finn időkérés megállította elállította a vérzésüket. No meg az a pofátlan hazafújás, amit ekkor a finn bíró bemutatott, a higgadtságáról híres Jan De Brandt el nem ítélhető módon úgy üvöltött a játékvezetővel, mint még talán soha. 24-19-nél meccslabdához jutottak, amit ki is használtak, ezzel pedig 3-1-re győztek és átvették a vezetést a csoportban.

Végeredmény, női röplabda Arany Európa-liga, B csoport:

Finnország – Magyarország 3-1 (19, -23, 16, 19)

Legközelebb a magyar válogatott május 30-án Nancy-ban lép pályára a házigazda Franciaország ellen.