Balhé nélkül, előnyben a Falco a férfi kosárlabda NB I-ben

A két csapat csütörtöki találkozóján - amelyet 94-90-re nyert a Fehérvár - Chris Horton és Sir'Dominic Pointer nekiugrott meccs közben a drukkereknek, utóbbit végül kiállították. Ezúttal balhé nem volt, izgalom viszont annál több. Ugyanis 34 percig szinte csak a címvédő vezetett, de a negyedik negyedben nagyot játszó Norfleettel nem tudott mit kezdeni - 86-82-re nyertek a szombathelyiek, így 2-1-re vezetnek a párharc során.





Remek volt a hangulat, ezúttal Fehérvárról is érkeztek nézők, sőt az Aréna Savariában nézte meg a mérkőzést Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány is. Harris szerezte a meccs első kosarát, övé volt az első hat fehérvári pont. A 6. percben Harris hármasával már 9-17 volt az állás. Visszajött ugyan háromra a Szombathely, de bődületesen jó százalékkal dobott a bajnok (71.4 %), 14-24-nél már tíz volt közte, időt kért Szekulovics. Az első negyed Mohammed büntetőivel ért véget, 18-31 – derül ki a bb1.hu beszámolójából.

Perl egészpályás szólója után zárkózott a Falco, Mohammed azonban beverte harmadik hármasát is. Három és fél perc alatt 12-3-mal nyitottak a vasiak, Pustahvar triplája után, 30-34-nél Dzunics kért időt. Taylor kettőre hozta fel csapatát, ennél közelebb azonban nem jutott, 7-0-val újra meglépett az Alba. 2:26 volt vissza a félidőből, amikor Hill zsákolása után Szekulovics hívta magához övéit. Hiába, sorra adták el a labdákat Govensék, újra kétszámjegyű lett a különbség. Borisov triplájával 40-47 a szünet.

Horton zsákolt mellé egy alley oopot, Taylor viszont „izomból behúzta" a kontrából. Kosárra kosár volt a válasz. A 24. percben Borisov büntetői után lett 54-55 (14-8-cal kezdett a Falco). Megint megtorpantak a hazaiak, pillanatok alatt újra elment tízzel a Fehérvár, 55-65-nél időt kért a Falco. 1:48 volt vissza az etapból. 60-65-ig visszajött a tavalyi ezüstérmes, de a végén Mohammed egy büntetőt, Simpson pedig egy triplát dobott, így 60-69-ről indult a záró felvonás.

Simpson a negyedik negyed elején is hozzátett egy trojkát, így már tizenkettő volt a Falco hátránya, illetve az Alba előnye. Norfleet két gyors kosárral hozta vissza a vasi reményeket. Simpson korai hármasára nyolc szombathelyi pont érkezett, két perc után, 68-72-nél máris fel kellett mutatnia a T-betűt Dzunicsnak. Borisov hármasa után lett 71-72. Mohammed tett egy könyöklő mozdulatot Tóth felé, az amerikai Perllel szólalkozott össze, mindkettő technikait kapott. Norfleet hármassal fordított, Simpson azonnal felelt (74-75). Harris a 36. percben kipontozódott, Lóránt pedig a 38. percben megkapta első faultját. Norfleet triplája után, 81-77-nél gyorsan időt kért az Alba. Govens az utolsó percben a nehezét már megoldotta, de ziccere túl rövid lett. Borisov faultolta Hillt, aki az első büntetőt kihagyta, a másodikat bedobta. Tóth volt szabálytalan Simpsonnal szemben, ő mindkettőt elrontotta. A lepattanót Lóránt és Horton sem tudta visszatenni, sőt Simpson faultolt. Borisov is csak az elsőt tudta gólra váltani, Govens ütött oda Simpsonnak, ezúttal mindkettő bement. 82-80-nál Hill is kiszállt, Norfleet dobhatott. Méghozzá hibátlanul. 26.4 másodperc volt hátra, az Alba négypontos hátrányban még megpróbálkozott egy időkéréssel. Lóránt szerzett könnyű kosarat a palánk alól, négy másodperc pörgött le, a Falco kért időt. Az Alba védekezése szétnyílt, Horton faultolta Perlt. A válogatott ásza végleg eldöntött minden kérdést, az Alba hiába erőlködött, nem tudott betalálni, így viszont kedden az életéért kell küzdenie Fehérváron.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Alba Fehérvár 86–82 (18–31, 22–16, 20–22, 26–13)

Szombathely, Aréna Savaria, 2900 néző

V.: Cziffra Cs., Győrffy P.A., Ádám J. (Balogh L.)

Falco: Govens 7, Perl 20, Váradi -, Borisov 23/12, Taylor 12/3. Csere: Norfleet 17/9, Pustahvar 5/3, Tóth N. 2.

Alba: Hill 10/3, Harris 9/3, Simpson 22/12, Lóránt 13/3, Keller Á. 4. Csere: Keller I. -, Mohammed 15/12, Horton 9, Kovács Á. -.

Kipontozódott: Harris (36. perc), Hill (40. perc).

A párharc állása: 2-1, a Falcónak.