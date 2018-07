Fordulatos, elképesztően izgalmas mérkőzésen jutott a négy közé a magyar női vízilabda-válogatott a barcelonai Európa-bajnokságon. Bíró Attila címvédő együttese 10-9-re legyőzte Olaszországot, ezzel elődöntőt játszhat a tornán.

Az első ráúszásnál Szilágyi Dorottya hozta el a labdát, de nem sikerült megjátszani a centert, azonnal jöhettek az olaszok, az ő támadásuk is sikertelen volt. Az ezután következő emberelőnyt nem tudtuk kihasználni, Szűcs Gabriella lövése a kapu mellett ment el, ellenben az olaszok gólra váltották a fórt (0-1). A következő találatig majdnem három perc telt el, addig hiába támadták Gangl Edina kapuját, sajnos Avegno Silva akcióból kétgólosra növelte az olaszok előnyét (0-2). Az első magyar gólt Rebecca Parkes szerezte két perccel az első negyed vége előtt (1-2), majd Garibotti góljával 1-3 lett az állás.

A második negyed a magyar csapatkapitány, Keszthelyi Rita elképesztő góljával indult, nyolc méterről, döbbenetes erővel tette a jobb felső sarokba a labdát (2-3). A másik oldalon újra Garibotti válaszolt akciógóllal (2-4). Az olasz kapu előtt kiharcolt magyar büntetőből Keszthelyi Rita lőtt gólt, pimaszul rakta a kapuba a labdát az olasz kapus mellett (3-4). Hiába védekeztük ki az emberelőnyt, Keszthelyi ejtését fogta Gorlero, a következő Parkes-lövéssel viszont már nem tudott mit kezdeni, Leimeter Dóra lepattanóját piszkálta be a kapuba a center (4-4). Az egyenlítés után olasz időkérés, majd egy oldalháló következett, először támadhattunk a vezetésért, de nem lett meg a fordítás, a kapufáról kipattant Gyönygyössy lövése. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila időkérése jót tett a csapatnak, Gyöngyössy Anikó a kapunak háttal tette a labdát a kapuba, és szerezte meg ezzel a vezetést a magyar válogatottnak (5-4).

A nagyszünetben erőre kapott a magyar csapat, a harmadik harmad legelején Leimeter Dóra talált be, és szerezte meg a magyarok zsinórban negyedik találatát (6-4). Nem sokáig tartott a kétgólos magyar vezetés, Tabani emberelőnyből visszahozta az olaszokat (6-5). A következő fórt Gangl bravúrjának köszönhetően nem használták ki az olaszok, de Csabai kiállítását már nem tudtuk kivédekezni, Emmolo tíz méterről érkező lövése a magyar kapuban landolt (6-6). Egy perccel a vége előtt újra az olaszok vezettek Garibotti góljával (6-7). A javunkra ítélt büntetővel egyenlíthettünk volna, de Keszthelyi Rita ötméteresét magabiztosan fogta meg az olasz kapus, és már jött is megint Garibotti, vele a nyolcadik olasz gól (6-8), valamint a harmadik negyed végét jelző dudaszó is. A bírókról sok szót nem érdemes írni, de a harmadik negyedben bemutatott produkciójuk egészen elképesztő volt.

Az utolsó negyedet indító magyar próbálkozásokat Leimeter Dóra váltotta gólra, feljöttünk egy gólra, 8-7 oda. Ekkor már egyre hangosabban zúgott a lelátón a "hajrá, Magyarország!", az olaszok sajnos magukra vették a biztatást, és megszerezték a kilencedik találatukat is (7-9). Minden addiginál jobban felpörgött a meccs, Szilágyi Dorottya hatalmas bombával megint csak egy volt közte (8-9). Az újabb magyar időkérés után Szilágyi ismét kíméletlenül küldte kapuba a labdát, és egyenlített (9-9). Gangl Edina a legfontosabb pillanatban parádésan nyúlt az olasz lövésbe, a következő próbálkozásnál a felső léc is segítette, jöhettünk megint mi, és Keszthelyi, aki minden dühével bedobta a sorsdöntő, tizedik magyar gólt (10-9). Ekkor 29 másodperce maradt az olasz válogatottnak.

A két centerrel támadó olasz csapatnak az addig is elképesztően fújó bírók ötméterest ítéltek. A büntető előtt hosszas huzavona következett. Talán ez zavarta meg az olaszok játékosát, talán más, mindenesetre Gangl Edina döbbenetes higgadtsággal fogta meg az olaszok büntetőjét 10 másodperccel a lefújás előtt, maradt a 10-9-es állás, majd leperegtek a másodpercek. A címvédő magyar válogatott elődöntőt játszhat. Egy többször elvesztett negyeddöntőt sikerült elképesztő bravúrral megnyerni.

A magyar női vízilabda-válogatott az elődöntőben a Hollandia-Németország negyeddöntő győztesével találkozik. A papírforma alapján szerdán a hollandok következnek.

Vízilabda-Európa-bajnokság, nők, negyeddöntő: Magyarország-Olaszország 10-9 (1-3, 4-1, 1-4, 4-1)

Gólszerzők: Keszthelyi 3, Parkes, Leimeter, Szilágyi 2-2, Gyöngyössy 1, illetve Garibotti 4, Avegno, Bianconi, Tabani, Emmolo, Queirolo 1-1