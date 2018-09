Magyar kosárkáprázat vette el a hollandok hazai veretlenségét

A magyar férfi kosárlabda-válogatott minden idők egyik legjobb produkciójával fosztotta meg Hollandiát hazai veretlenségétől a férfi kosárlabda vb-selejtezők második szakaszának első mérkőzésén. Mind védekezésben, mind támadásban káprázatosat nyújtottunk Almerében, ahol a döbbent hollandok azt sem tudták, hogy hol vannak. Ezzel a győzelemmel a magyar csapat továbbra is versenyben van a 2019-es kínai vb-részvételért. Hollandia-Magyarország 59-74.

A várakozásokkal ellentétben nem telt meg teljesen Almere-ben a csarnok a Hollandia-Magyarország férfi kosárlabda vb-selejtezőre. Az olykor egészen furcsa csendben az első három támadását elrontotta a magyar csapat, na de ami ezek után következett, arra nehezen lehetett szavakat találni. A meccs első negyede komoly tripladobó háborúba torkollott, de ebben a magyar válogatott remekül állta a sarat. Nálunk öt, a hollandoknál két hármas esett be, Keller, Vojvoda, Golomán és Eilingsfeld János nagyszerűen dobott távolról. 4-0-s holland vezetés után egy 10-0-s magyar roham következett, majd az első negyed végén 21-13-ra, azaz nyolc ponttal vezetett a magyar csapat.

Az első negyed legszebb magyar jelente az volt, amikor Govens álompasszát Keller húzta be a gyűrűbe. A legnagyobb gond pedig az, amikor a palánk alatt egy lepattanó szerzése közben az egyik holland beletérdelt Eilingsfeld János bordájába. Percekig állt a játék, de a magyar kosaras végül fájdalmak közepette saját lábán ment el a kispadig.

A hárompontos dobóverseny a második negyedben két holland triplával folytatódott, erre viszont ekkor nem volt magyar válasz. A 21-13-as állás 65 másodperc alatt 21-19-re változott, megint ott voltak a nyakunkon a vb-selejtezőn hazai pályán még veretlen hollandok. Triplára triplákkal akartunk válaszolni, de ami az első negyedben bejött, a másodikban nem. Hosszú ideig nem esett magyar kosár, majd 2 perc 44 másodperc elteltével Perl Zoltán betörése hozta meg az első magyar kosarat a második negyedben. Ha egy üzlet beindul: Perl tiszta helyzetben vágott be egy hármast (21-27), majd a fiatal Juhos Levente is feliratkozott a pontszerzők közé.

A magyar csapat okosan és olykor lassan támadott, mert a robusztus holland játékosok ellen ez a taktika bizonyult helyesnek. Perl két büntetőjével visszaállt a közte 8 (23-31), de Schaftenaar triplája óvatosságra intett. A magyar csapat a palánk alatti védekezésben is óriásit nyújtott a második negyedben, a játékosok önfeláldozóan, egymást kisegítve játszottak. Vojvoda úgy kígyózott át a védelmen, hogy azt a hollandok is tátott szájjal bámulták, 35-26-os magyar vezetésnél, az eddigi legnagyobb különbségnél a házigazdák kénytelenek voltak időt kérni.

Az egész magyar csapat nagyszerűen játszott, de Perl Zoltán ekkor mindenki fölé nőtt. Dobásait csak szabálytalanul tudták blokkolni, büntetői szépen estek be a kosárba. Nagyon jellemző jelenet volt, amikor 2 másodperccel a támadóidő vége előtt Vojvoda lehetetlen helyzetből dobta rá, de a palánk alá beugró Juhos labdát szerzett, majd a hollandok odavertek, mi dobtunk kettő büntetőt.

Ekkor megvolt a közte tizenegy (28-39.) Mindezt csak azért írtam le ennyire részletesen, hogy érzékeltessem: mekkora csapatmunka állt e teljesítmény mögött. Az egyre idegesebb hollandok minden támadásunknál odavertek, mi meg szépen dobáltuk a büntetőket. Második negyed utolsó egy perce a hollandoké volt, de a remekül játszó magyar csapat a nagyszünetben 41-34-re vezetett.

A második félidő elején Benke Szilárd hármasával állt vissza a közte tíz, majd Vojvodát úgy ütötték le, hogy a Szolnok klasszisa ezt is bedobta. Mellé nőtt fel a szegedi Juhos Levente, aki védekezésben nyújtott nagyszerűt. 46-34-re, azaz 12 ponttal vezetett a magyar válogatott, a hollandok nem tudtak velünk mit kezdeni. A harmadik negyedben hamar összejött a három magyar csapathiba, ez kemény folytatást ígért ebben a játékrészben. Már csak azért is, mert ekkor megakadt a tű a lemezen - legalábbis, ami a magyar támadójátékot illeti. A dobásaink sorra kimaradtak, a csapat ekkor a jó védekezésével tartotta magától távol Hollandiát. Ezzel együtt sem lehetett mindig mindent kivédekezni és a 28. percben már csak 6 ponttal, 46-40-re vezetett Magyarország.

De ekkor jött Perl és egymaga ötöt szórt. Micsoda kosarakat, milyen helyzetekből. Klasszisteljesítmény volt ez is egy nagyon nehéz szakaszában a meccsnek. 51-40-re megint elhúztunk, ez sokkal megnyugtatóbb volt, átvészeltünk egy nehéz szakaszt. Ehhez persze Vojvoda remek hármas is kellett - 54-40, ennyivel még nem vezettünk a meccs alatt. A negyed végén megint jött egy kis holland feltámadás, de az 54-45-ös vezetés megnyugtatónak tűnt.

Hát még akkor, amikor a negyedik játékrészben Vojvoda gyönyörű kosárral kezdett.

Ezt a közte tizet kellett tartani, de lehetett érezni, hogy a hollandok mindent bevetnek. Juhos megint a legjobbkor dobott kosarat, 60-50-re vezettünk, majd Vojvoda lopott labdát. Lassítani kellett a játékot, ügyesen tettük ezt, hiszen minden egyes lepergett másodperc a mi győzelmünket hozta közelebb.

Govens estében a sarokból dobta be, de csak kettes volt (51-63), az addig normálisan fújó bírók pedig egy-egy érthetetlen ítélettel borzolták a kedélyeket. Horti Bálint védekezésben tette hozzá ekkor a magáét, de a következő holland támadás kivédekezése még nagyobb bravúr volt. Sajnos, ekkor egy labdavesztést követően a házigazdák megint tíz ponton belülre kerültek - Golomán György ekkor két dobást rontott el. Ekkor kedzett el szurkolni a közönség, 4 perc volt hátra, szinte érezték, hogy bele lehet hajszolni a narancsmezeseket a győzelembe. Vojvoda másképpen gondolta, újabb tripla és 66-55 ide - már csak 3 perc 40 másodpercet kellett kibírnunk.

Perl, Vojvoda és az egész magyar csapat kibírta. A magyar válogatott az utolsó perceket örömjátékkal töltötte, a maroknyi magyar közönség felállva ünnepelt. Volt mit. Minden idők egyik legjobb csapatjátékával vertük meg azokat a hollandokat, akik hazai pályán eddig veretlenek voltak.

Két megjegyzés a végére. Az egyik, hogy a magyar csapat 60 pont alatt tartotta a hollandokat - nem mindennapi fegyvertény. A másik visszautal az egy héttel ezelőtti, belgrádi eseményekre. Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány hat nappal ezelőtt Belgrádba vitte a magyar válogatottat, ahol zárt kapus edzőmeccsen 99-43-ra kikaptunk az olimpiai ezüstérmes szerbektől.

Néhány okoskodó azóta is szapulta a kapitányt, hogy minek kellett "vágóhídra" vinnie a magyar játékosokat. Ha semmi másért nem volt jó az a belgrádi út, csak azért, hogy elaltassa a meccs előtt kissé nagyképű hollandokat, már megérte. De az a meccs is többről szólt, mint ahogy ez a hollandiai diadal is több volt egy szimpla győzelemnél. Egy szerényen, de rengeteget dolgozó magyar válogatott nagy diadalát élhettük át Hollandiában.

Férfi kosárlabda vb-selejtező, 2. szakasz, J-csoport, 1. forduló: Hollandia-Magyarország 59-74 (11-13, 14-20)

A magyar csapat pontszerzői: Vojvoda 23, Perl 18, Govens, Benke 7-7, Eilingsfeld, Keller 6-6, Juhos 4, Golomán 3. Hollandia legjobb dobói: Franke 18, Van der Mars 12

Szeptember 17-én, hétfőn az olaszok elleni hazai vb-selejtezővel folytatódik a magyar válogatott vb-selejtező sorozata Debrecenben.