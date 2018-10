A címvédő Sopron Basketet a DVTK sem állította meg

A címvédő Sopron 17 ponttal múlta felül a vendég Diósgyőrt a női kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Nagy dobópárbajjal indított a két csapat. Az első öt percben szinte minden dobás, amit elengedte a játékosok, az a gyűrűben landolt. A negyed derekán tudott a Sopron kisebb előnyre szert tenni (21-15). A 17. percben két pontra küzdötte vissza magát a DVTK, mely jól használta ki a védekezési hibákat. A 18. perc végén egy alapvonali bedobást követően, megbeszélt figura végén triplát dobva átvette a vezetést a vendég csapat (35-36). A félidőre azonban újra a Sopronnál volt az előny (43-40) – derült ki a soproni csapat beszámolójából.

A fordulást követően is nagy csata folyt, helyenként szikrázó párharcokkal. A játékvezetők nehezen találták meg a fújások között az egyensúlyt, nagy vihart kiváltva a lelátón és a kispadok környékén is. Sokkal pontosabban védekezett a Sopron, így növelni tudta az előnyét. (51-42). A negyed végén még Yvonne harcolt ki magának két büntetőt, melyeket értékesítve nyolc pontos előnnyel várhatták a záró tíz percet (60-52). Az utolsó negyedben nem tudott faragni a hátrányból a vendég együttes, Candice Dupree továbbra is sziporkozott, megmozdulásai élményszámba mentek, végül a Sopron állította be a végeredményt, amely 82-65 lett.

Jövő szombaton a PINKK-Pécsi 424 otthonában folytatja bajnoki szereplését a Sopron.

Hozzá hasonlóan százszázalékos maradt az előző idényben bajnoki döntős és Magyar Kupa-győztes Szekszárd, amely ezúttal a Csata vendégeként nyert.

Eredmény:

Sopron Basket-Aluinvent DVTK 82-65 (26-19, 17-21, 17-12, 22-13)

NKE-Csata - Atomerőmű KSC Szekszárd 54-61 (12-20, 20-22, 13-10, 9-9)

ZTE NKK-VBW CEKK Cegléd 85-61 (26-20, 21-13, 18-14, 20-14)

ELTE BEAC Újbuda-CMB CARGO UNI Győr 60-101 (21-30, 16-25, 10-21, 13-25)

A tabella:

1. Atomerőmű KSC Szekszárd 3 3 - 198-159 6 pont

2. Sopron Basket 2 2 - 178-118 4

3. CMB CARGO UNI Győr 2 2 - 191-135 4

4. ZTE NKK 2 1 1 135-128 3

5. Aluinvent DVTK 2 1 1 132-132 3

6. VBW CEKK Cegléd 2 - 2 114-181 2

7. PEAC-Pécs 1 - 1 50- 55 1

8. NKE-Csata 1 - 1 54- 61 1

9. Vasas Akadémia 1 - 1 75- 90 1

10. PINKK-Pécsi 424 1 - 1 55- 82 1

11. ELTE BEAC Újbuda 1 - 1 60-101 1

12. MTK Budapest 0 - - 0- 0 0

A címvédő Szolnok hazai pályán húsz ponttal legyőzte a legutóbb döntős Szombathelyt a férfi kosárlabda NB I szombati rangadóján, így második meccse után is százszázalékos maradt.

Eredmények:

Szolnoki Olaj KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 88-68 (25-18, 20-15, 23-20, 20-15) Egis Körmend-Alba Fehérvár 83-65 (27-12, 15-13, 24-23, 17-17) Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 63-82 (21-27, 13-22, 18-10, 11-23) Atomerőmű SE - TF-BP-Serco 105-64 (33-17, 31-10, 26-20, 15-17)

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 2 2 - 180-137 4 pont

2. Pécsi VSK-VEOLIA 2 2 - 171-146 4

3. Atomerőmű SE 2 1 1 195-155 3

4. Kaposvári KK 2 1 1 163-143 3

5. Egis Körmend 2 1 1 161-147 3

6. KTE-Duna Aszfalt 2 1 1 151-145 3

7. Sopron KC 2 1 1 161-160 3

8. Naturtex-SZTE-Szedeák 2 1 1 151-155 3

9. DEAC 2 1 1 163-173 3

10. Zalakerámia ZTE KK 1 1 - 64- 56 2

11. JP Auto-JKSE 1 1 - 91- 90 2

12. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 2 - 2 145-174 2

13. Alba Fehérvár 2 - 2 136-171 2

14. Serco TF-BP 2 - 2 125-205 2