Bűzbombát rejtettek a norvég kézicsapat öltözőjébe

Szombat este a legjobb 32 közé kerülésért játszottak a férfi kézilabda Challenge Cupban. A török Selka Eskisehir hazai pályán 34-28-ra legyőzte a norvég ÖIF Arendalt a párharc első felvonásában. A vendégek azonban panaszt nyújtottak be az Európai Kézilabda Szövetségnél, ugyanis a törökök sportszerűtlen módszerekkel zavarták a norvégok felkészülését.

A törökök már a meccs előtt is alkottak: amikor a norvégok az utolsó taktikai megbeszélésükre mentek, zárva találták az öltözőt, majd amikor meglett a kulcs és sikerült kinyitniuk az ajtót, elviselhetetlen bűz ütötte meg az orrukat, aminek a következtében több játékos is hányingert kapott.

A norvégok szerint a törökök bűzbombát helyezetek el az öltözőben.

Björn-Gunnar Bruun Hansen, az ÖIF Arendal menedzsere elmondta, hogy a hazaiak nem csak bűzbombát vetettek be, hanem a kapufát is bezsírozták, ezzel is segítve a gólszerzést. Elmondta, hogy olyat már tapasztalt, hogy a szurkolók leköpték, vagy megdobolták a játékosokat, de ez az eset abban különbözik a korábbiaktól, hogy ezúttal a hazai csapat is segédkezett a szabotázsban.

A norvégok már a mérkőzés közben jelezték a problémáikat az EHF ellenőreinek, de akkor nem vették őket komolyan. Most hivatalos panasszal éltek.