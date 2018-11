A rutinos kézisek is ott lesznek a vb-n a magyar válogatottban

Csoknyai István, a magyar férfi kézilabda-válogatott egyik szövetségi kapitánya volt a Sport TV Harmadik Félidő című műsorának vendége. Szóba került a 2019-es vb-re tervezett válogatott keret kialakítása. Nagy Lászlóról, Ilyés Ferencről, Császár Gáborról és a szélsőpozícióról külön is beszélt a szakember. A rutinos játékosok is ott lesznek a vb-n, ha velük együtt lesz a legerősebb a válogatott.

A válogatott közelebbi és távolabbi programjáról Csoknyai István elmondta, szerdán Balatonbogláron szerveznek egy állapotfelmérést a bő keret itthon játszó tagjai számára. A decemberben kezdődő bajnoki szünetre az erőnléti edző egyéni tervet készít a játékosoknak, hogy a vb előtti, december 27-én induló edzőtáborba megfelelő állapotban érkezzenek meg. A klubedzőkkel és a szövetségi edzőkkel 28-30-35 fős keretet alakítanak ki először, amit szűkítenének 20-22-esre a felkészülés rajtjára, és ebből a 20-22 főből választják ki a 16-18 vb-re utazó játékost.

A kerettel kapcsolatban felmerült a kérdés, a rutinos játékosokkal számolnak-e, vagy elkezdik a válogatott fiatalítását: „Január 31-ig kaptuk meg a felkérést. Matke (Vladan Matics – a szerk.) is nagyon sok fiatal játékossal dolgozik nap, mint nap, Balatonfüreden mi is a fiatalok versenyeztetése mellett tettük le a voksunkat, mi lennénk az a két edző, aki szinte a juniorválogatottal utazna ki erre a világbajnokságra. De ki kellene jutni az olimpiára, ezen a vb-n jó eredményt kell elérni, láttuk, hogy az Eb-n a tapasztalt játékosok, például Nagy Laci és Ilyés Feri hiányában pontot sem tudtunk szerezni. Mikor ők visszajöttek, nagyon pozitív volt a csapat véleménye ezekről a játékosokról, nagyon sokat segítettek. Ha nem is abban, hogy lőttek tíz gólt, vagy végig védekezték a mérkőzéseket, habár én azt gondolom védekezésben és támadásban is sokat segítettek. Nagy hiba lenne, ha ezekről a játékosokról lemondanánk" – nyilatkozta a Harmadik Félidőben Csoknyai István a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában. Hozzátette, hogy ezen a vb-n lehet olyan eredményt elérni, hogy az olimpiai kvalifikációs tornára kijusson a válogatott, majd onnan az olimpiára.

A szélső és irányító pozíció is szóba került: „A vb-n hét nap alatt öt mérkőzést kell lejátszani, ezt fizikailag lehetetlen egy balszélsővel vagy egy jobbszélsővel. Mindenféleképpen kell valami alternatív megoldás. Balszélen van egy Bóka Bendegúzunk, az elmúlt időszakban az egyébként inkább irányító Juhász Ádám segített be – válaszolta a szélsőpozícióról szóló kérdésre, majd áttért az irányítópozícióra is: „Kint Olaszországban nyugodt voltam, hogy ha gond van, Juhász Ádám be tud segíteni balszélen. Igen ám, de Lékait le kellett cserélni, ezért Juhász Ádám irányítót játszott, Bókát is le kellett volna cserélni pihentetni, de ugye a balszélső közben irányítót játszott. Ezt nagyon át kell gondolni, tudatosan fel kell építeni, hogy legyen alternatív megoldás balszélre és jobbszélre is. De kellenek a beállok, mert az kulcskérdés, legyen jó a védekezés, és nem árt, ha van két jó kapus is a csapatban, lehet, hogy lesz egy jó Császárunk is. A 28-as keretbe beírtunk mindenkit, mindenkivel felvesszük a kapcsolatot, és megpróbálunk a legjobb összeállítást, és a legjobb válogatottal kiutazni a világbajnokságra."

Császár Gáborról és a légiósokról külön is szólt pár szót a kapitány: „Keveset tudok most Csasziról. Én a Csaszit nagyon szeretem, ő is Dunaújvárosban nevelkedett, az előző kapitányságom idején az egyik legjobb játékosom volt, nagyon jó játékosnak tartom, nagyon jó formában van. Vannak még külföldön játszó játékosok mellette is, van egy Nagy Kornélunk is, aki kicsit háttérben van, vele is biztosan foglalkozunk. Úgy látom, Faluvégi Rudi is most kezd formába lendülni, van egy Bartókunk (Bartók Donát – a szerk.). Tehát van nagyon sok név, de szépen sáfárkodni kell az erővel, az energiával és a pozícióval, nehogy az legyen, hogy jobbátlövőből legyen öt, de ne legyen balátlövőnk."