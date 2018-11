A világbajnoki remények életben tartása a célja a férfi kosárválogatottnak

A magyar férfi kosárlabda-válogatott összetartását emelte ki a soron következő két világbajnoki selejtező előtt Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány.

„A csapategység a mi erényünk, amely rendre átsegít a nehéz pillanatokon. Csütörtöki ellenfelünk, a horvát csapat erős, de egyáltalán nem leszünk esélytelenek Eszéken" - hangsúlyozta a szakvezető a keddi, kecskeméti sajtótájékoztatón, hozzátéve, nincs sérült a nemzeti együttesben, és mindenki nagyon várja már a következő mérkőzést. Egyben megköszönte a szövetségnek (MKOSZ), hogy remek körülmények között készülhetnek Kecskeméten a két vb-selejtezőre.

Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke először is gratulált a női válogatottnak ahhoz, hogy a múlt héten kijutott a 2019-es Európa-bajnokságra, és ugyancsak nagy sikerként értékelte, hogy a férfi csapat továbbra is versenyben van a vb-részvételért.

Van tartása ennek a csapatnak, őrizzük a pozíciónkat a nemzetközi kosárlabdában, és a közönség is díjazza az erőfeszítéseinket. Ezt bizonyítja, hogy Debrecenben, Szombathelyen és a Tüskecsarnokban is telt ház előtt játszhat a válogatott, ráadásul Eszéken a vendégszurkolóknak járó 175 jegy is gyakorlatilag elfogyott már" - jelentette ki a szövetség első embere.

Vojvoda Dávid, a gárda legjobb dobója elmondta, fizikailag és lelkileg is készen állnak, majd óva intett attól, hogy bárki lebecsülje a legjobbjaik nélkül felálló horvátokat.

Nem lesznek ott az NBA-játékosok, de sokan érkeznek top bajnokságokból. Azt várom magunktól, hogy az e heti két meccsünkből legalább egyet megnyerjünk, hogy életben tartsuk a vb-reményeinket" - fejtette ki.

A nemzeti csapat csütörtökön 18 órakor Eszéken csap össze a horvátokkal, majd vasárnap 16 órakor a hollandokat fogadja a budapesti Tüskecsarnokban.

A selejtező első szakaszából a tavaly Európa-bajnoki nyolcaddöntős válogatott

júliusban Litvánia és Lengyelország mögött a C csoport harmadikjaként jutott tovább a kvalifikáció második szakaszába. Ott a D jelű négyes első három helyezettjével, azaz a horvátokkal, az olaszokkal és a hollandokkal került össze. Az így kialakult J jelű hatos csoportból a legjobb három válogatott jut majd ki a jövő szeptemberi, kínai világbajnokságra.

A nemzeti csapat névsora:

Ruják András, Darrin Govens, Vojvoda Dávid, Váradi Benedek, Perl Zoltán, Benke Szilárd, Somogyi Ádám, Allen Rosco, Eilingsfeld János, Keller Ákos, Takács Milán, Karahodzics Kemál, Horti Bálint, Kovács Péter, Filipovity Márkó, Fazekas Máté, Lukács Norbert

A J csoport állása:

1. Litvánia 16 pont, 2. Olaszország 14, 3. Lengyelország 12 (597-585), 4. Magyarország 12 (551-549), 5. Hollandia 11 (586-585), 6. Horvátország 11 (588-582)

A magyar válogatott további menetrendje a vb-selejtezőkön:

2018. november 29., csütörtök: Horvátország-Magyarország, Eszék 18.00

2018. december 2., vasárnap: Magyarország-Hollandia, Tüskecsarnok 16.00

2019. február 22., péntek: Olaszország-Magyarország

2019. február 25., hétfő: Magyarország-Horvátország