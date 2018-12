A Kurszk kosarassztárjai felőrölték a gyengén dobó Sopront

Nem történt csoda, az orosz Dinamo Kurszk kosárlabdacsapata felőrölte a Sopron Basket együttesét az Euroliga ötödik fordulójában. Azzal a játékkal, amelyet egy hete a Salamanca otthonában produkált a magyar csapat, most is nyert volna. De ezen az estén nem ez a játék jött elő. Az elfogódottan játszó és rosszul dobó magyar bajnok három negyeden keresztül így is pariban volt a világsztárokkal felálló Kurszk ellen, de nyerni nem tudott.

Nem indult könnyen a meccs, mert 3 perc 11 másodperc telt el, amikor Dupree megszerezte a magyar bajnok első kosarát. Ekkor 0-5 volt az állás, mert az első négy támadása a Sopronnak kosár nélkül fejeződött be. Mintha túlságosan is idegesek lettek volna a hazaiak, ezt jelezte, hogy egy alapvonali bedobásnál nem volt kinek adni a labdát, majd egyszerűen kidobtuk azt az oldalvonalon túlra.

3-9-es állásnál Roberto Iniguez kénytelen volt időt kérni, mert a dobások pontosságával gondok akadtak. A közönség egy része addigra már összebarátkozott a három bíróval, a hangulat adott volt. Az első igazi hangorkán akkor csattant fel, amikor a 8. percben kivédekeztük a Kurszk támadását (lejárt a támadóidejük), ezt követően Zahui vágott be egy hármast (9-14), majd Turner tette meg ugyanezt (12-14), egy pillanat alatt forrósodott fel a hangulat. Az első negyed lefújása előtt még eladtuk a labdát, de Vidmer kihagyta a ziccert, így 4 pontos előnnyel ment minipihenőre a Kurszk. Az első negyedben hat eladott labdája volt a Sopronnak, ezt az adatot szívesen töröltük volna a statisztikából.

A hármasokkal a másik oldal sem állt rosszul, Tina Charles ebben a műfajban is villogott, de Dubei is elhintett egyet (17-21), miközben a feltűnő idegességet nehezen tudtuk levetkőzni. Nagyszerű jelenet volt, amikor a fiatal magyar Dubei Debóra „levédekezte” a világ legjobbját, Stewartot. A közönségnek is tetszett ez, meg mindenkinek, aki látta. A Sopron a távoli dobásokkal próbálta a félelmetes orosz csatahajót féken tartani. Salvadores triplája után a 15. percben 22-26, ott voltunk a nyakukon, de a tű fokán nem tudtunk átlépni.

Ekkor jött Zahui, a svéd triplájával 25-26, majd parádés védekezés után a 17. percben Turner kosarával először vezetett a Sopron (27-26.) Nagy mélységeket járt meg a magyar csapat, de volt ereje visszajönni, a nagyszünetig pedig tartani ezt a minimális fórt. Ugyan volt időszak, amikor a Sopron hárommal vezetett, de húsz perc játékot követően 32-31 volt az állás.

Nagy izgalmakat ígért a folytatás, de a soproni gépezet megint csikorogni kezdett. Nehezen volt érthető, hogy a tiszta dobóhelyzetek hogy maradhattak ki, de a szemünk előtt zajlott minden. A Kurszk a harmadik negyedet 6-0-lal kezdte, mi 3 és fél percig nem dobtunk pontot, 32-37-nél Inigueznek időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat.

A túlzott izgalom azért sem volt világos, mert a második félidő elején olyan rutinos játékosok voltak a pályán, mint Dupree vagy éppen Zahui. Iniguez a kihagyott helyzetek láttán tehetetlenül tárta szét a karját, miközben a Kurszk szép lassan lépegetett előre.

Négy perc húsz másodperc telt el a második félidőből, amikor Dupree végre bedobott egy tempót (34-40), ami ennél nagyobb gond volt, hogy a Sopron a félidő felénél elérte az öt csapathibát, innentől kezdve minden szabálytalanság után büntetőzhetett a Kurszk. Egy Határ-Stewart randevú után a magyar center sikeresen állította meg a világ legjobbját – szép jelenet volt, a bírók meg támadóhiba miatt nekünk adták a labdát. A következőnél is nagyot küzdött Határ, de a bírók ellene fújtak, Tina Charles büntetett (36-43).

Tulajdonképpen az volt az elképesztő, hogy minden hiba ellenére meccsben voltunk – a védekezése a Sopronnak olykor tényleg a legszebb időket idézte. Zahui és Crvendakics a 27. percben jól dobott, 42-43, megint csak egy pont, megint ott voltunk a nyakukon, az oroszoknak meg időt kellett kérniük. A Kurszk edzője, a spanyol Lucas Mondelo technikait kapott, az utolsó szünetre mi meg visszajöttünk döntetlenre – 46-46 volt az állás.

Nem játszott jól a Sopron – de akkora szívvel küzdött, hogy az ember képtelen volt kárhoztatni őket. Meg aztán azt se feledjük el, hogy ki volt az ellenfél. Olyan apróságokról nem beszélve, hogy a világ legjobb kosarasnője, Stewart három negyed alatt öt pontot egerészett össze (Tina Charles meg 24-et, csakhogy tartozzunk ennyivel az igazságnak.)

A Kurszk magasemberei brutális fölényben voltak a palánk alatt – Salvadores ziccerénél pilleként pöckölték odébb a Sopron játékosát. A negyedik negyedben visszajött a pályára Dubei, bent volt Salvadores, ez a felállás a második negyedben nagyszerűen működött.

33. perc, 50-50, semmi sem dőlt el, meccsben voltunk a világ egyik legjobb csapata ellen. Turner teljesen egyedül maradt, jöhetett a tripla, de kimaradt – ez kulcsmomentumnak tűnt ekkor, mert a túloldalon nem hibázott az orosz csapat, pillanatok alatt 50-57 lett az állás. Inigueznek újra időt kellett kérnie.

Várható volt, hogy az eredmény utáni állandó loholás felőrli a magyar csapatot, amelynek 6 perce maradt arra, hogy visszajöjjön. Kétszer már megtette a meccs során, de lesz-e harmadszor is feltámadás? Ez volt az utolsó hat perc kérdése.

Nem volt már erő ellensúlyozni a Kurszk fölényét, amely 3 perccel a vége előtt 12 ponttal, 64-52-re vezetett. Innen még összeszorított fogakkal valahogy visszajöttünk hat pontra, csakhogy ekkor már egy perc sem volt hátra. A végén nagyon örültek az oroszok, mert tudták, hogy nagyon fontos meccset nyertek meg Sopronban.

Női kosárlabda Euroliga, B csoport, 5. forduló: Sopron Basket - Dinamo Kurszk 58-65 (12-16, 20-15, 14-15, 12-19)

A Sopron legjobb dobói: Zahui 15, Turner 12, Salvadores 10.

A Kurszk legjobb dobói: Charles 31, Xargay 8, Kirilova 7.

Öt forduló után a Sopron 2 győzelemmel és 3 vereséggel áll, egy hét múlva a törökországi Hatayban folytatja szereplését a magyar bajnok az Euroligában.