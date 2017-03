Minden idők legeredményesebb úszója, Michael Phelps az amerikai törvényhozás előtt mondta el véleményét a sportágban uralkodó helyzetről és a szerinte szükséges lépésekről.

A riói olimpia után a valaha volt legeredményesebb sportolóként visszavonuló 23-szoros olimpiai bajnok úszó, Michael Phelps az amerikai képviselőház előtti meghallgatáson mondta ki, ami a szívét nyomta, miszerint:

Nem hiszem, hogy valaha is rajthoz álltam volna olyan nemzetközi versenyen, ahol minden ellenfelem tiszta lett volna - utalt a sportban - beleértve az úszást is - a riói olimpiát megelőző doppingügyek magasra csapó hullámaira.

Michael Phelps (b) és Travis Tygart a képviselőházi meghallgatáson Forrás: AFP/2017 Getty Images/Alex Wong

"Karrierem során számos esetben gondoltam azt, hogy egyes sportolók csalnak, és a gyanúm nemegyszer be is igazolódott. Annyi teszt és vizsgálat után, amin sok társammal keresztülmentünk, nem volt könnyű ezt a helyzetet elfogadnom - mondta az amerikai legenda, aki pályafutása során maga is többször került a doppingvádak kereszttüzébe.

Phelps most az amerikai antidopping-ügynökséggel (USADA) karöltve igyekszik az amerikai törvényhozáson keresztül több pénzt és nagyobb hatalmat biztosítani a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek (WADA).