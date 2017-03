Ezt mondják Hosszú Katinkáék az úszóiskola-vitáról

Hosszú Katinka hétfőn nagy örömmel újságolta, hogy márciusban elindul az Iron Aquatics úszásoktatása, a Learn to Swim program, a Duna Aréna tanmedencéjében. Ezzel szinte egy időben a Darnyi Tamás Úszóiskola sajnálattal közölte, hogy az új uszodában a korábbi tervekkel ellentétben nem lesz vízhez szoktató úszásoktatás.

A Darnyi Tamás Úszóiskola Facebook-oldala február 28-án még arról írt, hogy március 6-tól új helyszínen, a Duna Arénában (más néven a Dagály uszodában) lesznek a gyerek- és a felnőttúszóórák. Ennek az okait is megjegyezte: március 1-től a vizes-vb-re készítik fel a Komjádi uszodát és a margitszigeti Hajós Alfréd uszodát.

Hétfőn este 19 óra körül azonban történhetett valami, mert az újabb bejegyzés már így szólt: "A Dagály uszodában ideiglenesen nincs vízhez szoktató úszásoktatás egyik órában sem, semelyik napon. Kérjük megértésüket!"

Hosszú Katinka a Duna Aréna februári helyszínbejárásán Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Hasonló időben posztolta Hosszú Katinka a Facebookon, hogy valóra vált a nagy álma, mivel "márciusban elindul az Iron Aquatics úszásoktatása, a Learn to Swim program, a Duna Aréna tanmedencéjében".

Az Index kedd reggel aztán azzal a címmel közölt cikket, hogy "Darnyiéknak tömegesen kellett lemondaniuk az úszásoktatást Hosszú Katinkáék miatt".

Megkerestük a Darnyi-iskola két munkatársát, ám mindketten azt mondták, az ügyről semmit nem nyilatkozhatnak. „A főnökömnek át tudom adni az információt, hogy megkerestek minket, aztán ha válaszolni szeretne, keresni fogja önöket” – hangzott a válasz. Csakhogy Darnyi Tamás közel 30 éve nem nyilatkozik senkinek, semmilyen ügyben. Annyit sikerült kiderítenünk, hogy a vízhez szoktató úszás május végéig szünetel, utána minden a régi kerékvágásban megy tovább.

Darnyi Tamás Forrás: MTI/Beliczay László

Készséges volt viszont Tóth Fanni, az az Iron Aquatics sajtósa, akit először arról kérdeztünk: mennyire érzi jogosnak, hogy az Iron Aquaticsra mutogatnak azért, mert a Darnyi-iskola nem oktathat a Dagályban. Hangulatkeltés és hazugság, hogy Hosszú Katinkáék miatt ne lehetne ott bárki a Duna Arénában. Darnyi Tamás és az úszósport képviselői is jó ideje tudják, milyen ütemben zárnak be az uszodák, és ennek ellenére – felelőtlenül – vállalták, hogy márciustól is lesz náluk úszásoktatás. Mi már tavaly szeptemberben szerettük volna az úszásoktatást elindítani a klubon belül, de éppen azért nem tettük meg, mert nem tudtuk, hogy hol és mikor lesz megfelelő vízfelület a gyerekek számára. A Komjádi uszodában a tanmedence Darnyiéké volt, ahol szintén folynak a felújítási munkálatok. Mindenki tudta, hogy ott is világbajnokság lesz. Az egymásra mutogatásnak nincs értelme, mert ezekről mindenki tudott, ezért is állok értetlenül az egész előtt.”

Sok a felújítás, kevés a vízfelület a vb előtt Budapesten, ezért is népszerű a Duna Aréna Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Tóth Fanni szerint felelőtlenség, hogy ennyi gyereket és ennyi szülőt félrevezettek, hiszen tudomása szerint nem is volt arról szó, hogy a Darnyi-úszóiskoláé lett volna a tanmedence – azt viszont tudni lehetett, hogy az Iron Aquatics ott fogja beindítani a Learn To Swim programot.

Az Iron Aquatics sajtósa szerint Darnyiéknak megterhelő lehet, hogy egyeduralkodóként voltak jelen a piacon, az iskolákkal közösen kialakították az úszásoktatást, most pedig megjelent egy új szereplő. „Ráadásul egy olyan új szereplő, amely a képzés felépítésében egy sokkal személyesebb oktatási formát próbál kialakítani. Mi nem tömegúsztatást szeretnénk, és nem vagyunk hajlandóak 20-30 gyereket egy pályára bezsúfolni, hiszen az oktatás nem éri el a célját, ha ilyen körülményeket biztosítanánk.”

Azzal kapcsolatosan, hogy ki és mi alapján dönt a Duna Aréna tanmedencéjének a használatáról, megkerestük a Nemzeti Sportközpontok munkatársát. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.