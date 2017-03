Új edzőjük, Rami Zur szerint az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel eddig Fábiánné Rozsnyói Katalinnál egymással versenyzett. Ezen is gyökeresen változtatni kell ahhoz, hogy ismét a világ legjobbjai közé emelkedjenek, de remek úton haladnak. Meglátogattuk a kaliforniai Newport Beachen edzőtáborozó kajakosokat, akikkel együtt készül az olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztina is.

"Itt, Amerikában ragadt rám az a hozzáállás, ami a filozófiám lett: Azért vagyok itt, hogy segítsek. Ha nincs rá szükséged, akkor semmi probléma, menj haza, ne pazarold az időmet, ne pazaroljuk egymás idejét!" - mesélte az Origónak a Kaliforniában született, de Izraelben felnőtt Rami Zur a versenyzőihez való hozzáállásáról.

Miután nem jutott ki a riói olimpiára a Londonban ezüstérmes Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel összetételű férfi kajak négyes, utóbbi három versenyző edzőt váltott, és Fábiánné Rozsnyói Katalin helyett Rami Zurral folytatja a felkészülést. Fazekas-Zur Krisztina férje és edzője hat héten át a kaliforniai Newport Beachen edzőtáborozik a három férfi kajakossal és feleségével, megnéztük őket edzés közben.

A reggeli edzésen azért még nyoma sincs a kaliforniai napsütésnek:

Ez az első alkalom, hogy Rami Zur magyar férfi versenyzőket készít fel. "Korábban edzettem együtt a szlovák férfi kajakosokkal. Ők mások, sokkal türelmesebbek és nyugodtabbak. A magyarok folyamatosan mennének és magas hőfokon égnének, néha ez probléma. Amikor a technikán dolgozunk, akkor kicsit le kell lassítani. Meg kell tanulniuk, hogy a felkészülés bizonyos szakaszaiban mi a cél. Most nem az a cél, hogy versenyezzenek egymással, hanem az, hogy jó formába kerüljenek, és fejlesszék a technikájukat. Ha versenyzel, akkor nem tudod közben fejleszteni a technikádat. Ilyenkor a háttérbe kell szorítani az egót."

Most ne versenyezz!

Rami Zur szerint korábbi edzőjénél, Fábiánné Rozsnyói Katalinnál végig keményen és gyorsan kellett kajakoznia Tóth Dávidnak, Kulifai Tamásnak és Pauman Dánielnek, szerinte ez nem jó irány.

Ki kellett tűnni az edzéseken

Pauman Dániel is alátámasztja Rami Zur állítását: "Rozsnyói Katalinnál egymással harcoltunk, mindig ki kellett tűnni az edzéseken, most 180 fokos fordulat állt be. Biztos lesz olyan is, hogy a rivalizáláson lesz a hangsúly, de inkább azon vagyunk, hogy technikailag javuljunk, hogy kijavítsuk azokat a mozgásokat, amik rosszul rögzültek be. Rami szerint már bizonyítottuk, hogy jó versenyzők vagyunk, most pedig azt kell bizonyítanunk, hogy még mindig jók vagyunk."