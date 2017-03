„Ugyanolyan vagyok, mint bárki más, a különbség csak annyi, hogy én már nem koptatom a lábamat” – mondja Harnos Kristóf, aki három éve egy autóbaleset miatt kerekesszékbe kényszerült. Ekkor megfordult vele a világ. Ahogy mondja, a régi énje meghalt, kilenc hónap alatt újjászületett, csak arra koncentrál, hogy élvezze az életet, most éppen a WBPF tenerifei Európa-bajnokságára készül. Úgy érzi, szinte minden gyakorlatot el tud végezni, és szeretné motiválni a társait is – azokat is, akik épek.