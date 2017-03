Olimpiai érmeit is elveszíti a doppingoláson ért hosszútávfutó

Doppingolás miatt kétéves eltiltást kapott a török hosszútávfutó, Elvan Abeylegesse, akinek a 2007 és 2009 között elért eredményeit törölték, ez többek között két olimpiai érmét is érinti.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség közölte: sztanozololt találtak abban az újraelemzett doppingmintában, amelyet az etióp származású atléta a 2007-es szabadtéri világbajnokságon adott. A most 34 éves Abeylegesse 5000 és 10 000 méteren is ezüstérmet szerzett a 2008-as pekingi olimpián,és ugyancsak második lett a hosszabb távon a 2007-es vb-n. A volt világcsúcstartó 2010-ben 5000 méteren és 10 ezren is nyert a barcelonai Eb-n.

Az IAAF egy másik török futót is megbüntetett: Gamze Bulut négyéves eltiltást kapott. A 2012-es londoni játékok 1500 méteres síkfutó számának ezüstérmese a biológiai útlevelével bukott meg. A két török futónővel együtt most összesen 25 versenyzőt, illetve egy orvost szankcionált az IAAF.