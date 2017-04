Elég volt a bikinis teniszcsajokból

A következő néhány bekezdés íródhatna Caroline Wozniacki és Johanna Konta mérkőzéséről, amelyet a Miami Open döntőjében vívtak, de annak ellenére, hogy egy korábbi világelsőről és egy magyar származású teniszezőről van szó, talán érdekesebb helyzetjelentést adni a női tenisz jelenlegi állapotáról. Konta egyébként pályafutása eddigi legnagyobb sikereként megnyerte Miamit, mert 6:4, 6:3-ra legyőzte Wozniackit.

Viszonylag röviden összefoglalható, mi történt eddig a 2017-es szezonban. Serena Williams elég simán behúzta az Australian Opent, és ezzel huszonháromszoros Grand Slam-bajnok lett (megelőzte Steffi Grafot), ráadásul a döntőt a 36 éves nővére, Venus ellen játszotta, és visszaszerezte a világelsőséget. Azóta nem indult versenyen. Indian Wellstől az utolsó pillanatban lépett vissza térdsérülés miatt, és már akkor jelezte, Miamit is kihagyja. Mindez a trónjába került, ami leginkább azért vicces, illetve a jelenre jellemző, mert Angelique Kerber úgy lett újra első, hogy 2017-ben még csak döntőt sem játszott, és 17 meccséből hatot elvesztett.

Serena Williams tehát egyelőre a pályán kívül élvezi az életet (várhatóan a május 6-án rajtoló madridi Grand Prix-n indul legközelebb), a Sports Illusrated fürdőruha-kollekciójának egyik modelljeként növelte népszerűségét. A válogatott csapatba Caroline Wozniacki és Eugenie Bouchard is bekerült. A fotók annyira sikeresek lettek, és elterelték a figyelmet a teniszről, hogy a legendás Chris Evert be is szólt az utódoknak. A Twitteren fakadt ki, hogy elege van a bikinis lányokból. Akkor a most következő képet ne nézegesse.

Marija Sarapova visszatérésére az egész világ vár Forrás: Origo

Melbourne óta öt premier kategóriájú állomása volt a WTA-nak, a győztesek: Kristina Mladenovic, Karolina Pliskova, Jelina Szvitolina, Jelena Vesznyina és Johanna Konta. Nem megbántva a bajnoknőket, főhet a fejük a WTA marketingeseinek, mert velük egyelőre nehéz lesz eladni a sportvilág legsikeresebb, 2017-ben több mint 140 millió dollár pénzdíjat fizető, női versenysorozatát. Az idei eredmények alapján számolt ranglistát amúgy hétfőtől Karolina Pliskova vezeti, és a 25 éves cseh lány könnyen felérhet a csúcsra a következő hónapokban.

Az idei eredmények alapján számolt ranglistát hétfőtől Karolina Pliskova vezeti Forrás: AFP/2017 Getty Images/Cliff Hawkins

Talán nem meglepő, hogy a hírek, az elmúlt időszakban inkább szóltak azokról, akik épp nem teniszeztek. Serena Williams mellett a slágertéma Marija Sarapova visszatérése. Az orosz 15 hónapos eltiltása a doppingvétség miatt április 25-én jár le, és már elindulhat szabadkártyával az április 24-én kezdődő stuttgarti versenyen. A WTA vezetői és a versenyigazgatók tárt karokkal várják, saját jól felfogott érdekükben, de a riválisokat megosztja, hogy visszatérését szabadkártyákkal könnyítik meg, így Sarapovának nem kell a 15000 dolláros ITF-tornákon kezdenie. Sarapováról legalább tudjuk, hogy mikor és hol lép pályára a Roland Garrosig, és ő azért új lendületet adhat a WTA-nak. A másik két hiányzó Grand Slam-bajnok, a tavaly decemberben szült Victoria Azarenka és a saját otthonában késes támadást elszenvedett Petra Kvitova visszatéréséről még csak tervek vannak, konkrétum nélkül. A fehérorosz Azarenka boldogan jelentette be március 12-én, hogy új edzője van, Marija Sarapova korábbi mestere (hat és fél évig dolgoztak együtt 2004-től), Michael Joyce segíti, irányítja a felkészülését.

Venus és Serena Williams még túl a 35-ön is a mezőny előtt jár fizikálisan és ütőerőben Forrás: AFP/Paul Crock

A női tenisznek évek óta a kiszámíthatatlansága jelenti a szépségét, miközben több edző is úgy gondolja, hogy a hölgyek játéka egyre sematikusabb. A korábbi wimbledoni párosbajnok, Peter McNamara szerint a legjobb nyolcvanba tartozó teniszezők bármikor legyőzhetik egymást, és szinte ugyanabban a stílusban játszanak, hiányzik a variabilitás, nagyon kevesen vannak, akik valami eltérővel, szokatlannal tudnak szolgálni. A jelenleg kínaiakat edző ausztrál kritikusan fogalmazva kijelentette, hogy a többség nem képes röptézni. Serena és Venus Williams még túl a 35-ön is a mezőny előtt jár fizikálisan és ütőerőben. Megjósolhatatlan, hogy ki foglalja el a helyüket, nem látni olyan játékost, aki dominálhatna a visszavonulásuk után. Persze korai erről beszélni, mert könnyen lehet, hogy elteniszeznek 2020-ig, a tokiói olimpiáig. Ami azért még odébb van, de arra is nehéz lenne tippelni, hogy ki lesz az idei európai salakos szezon meghatározó alakja.