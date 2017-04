Fucsovics: Nem 25 évesen akartam elérni erre a szintre

Szenzációs rajtot vett Fucsovics Márton a budapesti ATP250-s versenyen, magabiztosan verte a világranglista egykori 8. helyezettjét 6:2, 6:2-re. A 34 éves Mikhail Juzsnyíj még ma is tud annál jobban teniszezni, mint amit kedd délután mutatott, de ez semmit nem von le Fucsovics győzelmének az értékéből. A szabadkártyával induló magyar teniszező elégedett volt a teljesítményével, úgy érezte, működött a taktika, amit edzőjével, Sávolt Attilával kitaláltak. Nem izgult a meccs előtt és úgy gondolja, előbb is odaérhetett volna erre a szintre, de bízik benne, most már alanyi jogon is indulhat majd ilyen kategóriájú tornákon. Ugyan nem szeret balkezes ellen teniszezni, de reméli, szerda délután meg tudja lepni Fernando Verdascót, akinek az még csak az első mérkőzése lesz Budapesten. Szerinte, előnyt jelenthet az is, hogy a spanyol nem ismeri őt.