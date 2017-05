A szinkronúszás már nem csak a nőké

A FINA, vagyis a Nemzetközi Úszószövetség idén Magyarországon rendezi meg a vizes sportok világbajnokságát. 1973 óta sorrendben ez lesz a 17. világbajnokság, amely 2001 óta követi a mai szisztémát, miszerint minden páratlan évben kerül megrendezésre. Az esemény globális mivoltát jelzi, hogy 1973-ban Belgrádban 686 sportoló állt rajthoz, míg 2015-ben Kazanyban ugyanez a szám már 2413 volt.

Sorozatunkban bemutatjuk, hogy milyen sportágakat figyelhetünk majd a világbajnokságon, milyen versenyszámokat rendeznek, mikor és hol avatnak majd bajnokokat.

Az első részben a szinkronúszással foglalkozunk.

Versenyek: 2017. 07. 14 - 22., Városliget

A sportág rövid története

A szinkronúszás avagy korábban művészi úszás vagy vízi balett 1984 óta olimpiai sportág. A FINA világbajnokságoknak már a kezdetektől, 1973-tól a program része, 2015 óta pedig férfiak is versenyezhetnek a vegyespáros versenyszámban.

A szinkronúszás során a sportolók a gyakorlataikat zene kíséretében mutatják be. Az úszás és a balett keverékének is tekinthető a sportág, a versenyzőknek a zenével is összhangban kell lenniük.

Az egyéni, páros, vegyespáros, csapat és szabadkombinációs versenyszámok időtartama két és fél perctől öt percig terjed. A szabadkombináció kivételével minden versenyszámban technikai- és szabadprogram is van. A technikai kűrök – vagy rövidprogram – rövidebbek, itt kötelező elemeket kell bemutatni. A szabad-, vagy más néven hosszúprogram nem tartalmaz megkötéseket, a szabadkombinációs kűrgyakorlat a leglátványosabb, itt tíz lány ugrik egyszerre a vízbe.

A bírók 0.0 és 10.0 között tizedesekig pontoznak, értékelésre kerül a technikai nehézség, a szinkronitás, a koreográfia, a zenéhez való illeszkedés, az előadás módja, valamint az elemek kivitelezése is.

Ami a trendeket illeti, a sportágban hatalmas az orosz dominancia. Két évvel ezelőtt Kazanyban egyetlen versenyszámban, a technikai vegyespárosban szorultak a dobogó második fokára az amerikaiak mögé. Kína ebben a sportágban is folyamatosan zárkózik fel, hamarosan képes lehet megszorongatni az oroszokat.

Ami a magyarokat illeti, a mieink eddig kétszer szerepeltek olimpián, 2000-ben Hámori Zsuzsa és Marschalkó Petra, míg 2012-ben Czékus Eszter és Kiss Szofi révén. A világbajnokságok történetében egyéniben Czékus Eszter 16., míg párosban a Czékus Eszter, Kiss Szofi duó korábban 21. helyezést szerzett. Jelenleg Natalia Tarasova - korábbi korosztályos orosz válogatott szinkronúszó - vezetése alatt folyik a magyar válogatott felkészülése a hazai rendezésű világbajnokságra, ahol a vegyespároson kívül minden versenyszámban indul magyar versenyző.

Szinkronúszásban összesen kilenc számban avatnak majd világbajnokot. Technikai gyakorlatban szóló, duett, csapat és vegyes duett számokban, míg szabad gyakorlatban szóló, duett, csapat, szabad kombináció és vegyes duett versenyszámokban.

Sorozatunk folytatásaként hamarosan bemutatjuk a világbajnokság többi sportágát is.

