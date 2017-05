A kajaklegenda, Fábián László is a Nemzet Sportolója lehet

Az olimpiai bajnok súlyemelő, Földi Imre halála után hamarosan eldől, hogy ki lesz a Nemzet Sportolója. Bármennyire is hihetetlen a magyar kajak-kenu sportból még senki nem kapta meg ezt a címet. A sportág eddig 19 arany, 27 ezüst és 25 bronzérmet szerzett az olimpiai játékokon, ezzel Magyarország az összesített éremtáblázaton Oroszország (korábban Szovjetunió) és Németország mögött a harmadik helyen áll. Számos olyan kajak-kenus van, aki megérdemelné ezt a címet, de közülük is kiemelkedik a sportág első magyar olimpiai bajnoka, Fábián László.

Az öttusázó Balczó András, a sportlövő dr. Hammerl László, a para-asztaliteniszező Ivánkay Mária, a vízilabdázó Kárpáti György, a tornász Keleti Ágnes, a vívó Rejtő Ildikó, Kulcsár Győző és Schmitt Pál, a sakkozó Portisch Lajos, az úszó Székely Éva és a tornász Magyar Zoltán jelenleg is a Nemzet Sportolója. Hogy ki csatlakozik hozzájuk, arról hamarosan döntés születik. A Nemzet Sportolóin kívül több szervezet javaslatát meghallgatva végül a Kormány hozza meg a végső döntést.

A döntés nem lesz egyszerű, hiszen - szerencsére - a magyar sport tele van olyan bajnokokkal, akik életük során számtalan dicsőséget szereztek maguknak, a sportáguknak, Magyarországnak. Számos olyan sportolót, olimpiai bajnokot tudnánk felsorolni, aki méltó lenne erre a büszke címre. Ugyanakkor az is tény, hogy az utóbbi nyári olimpiákon rendre legeredményesebb kajak-kenu sportágból még egyetlen egy korábbi nagy bajnok sem tudott ennek az illusztris társaságnak tagja lenni. Némileg furcsa, hogy a jelenleg is futó különféle internetes szavazásokon sem tobzódnak a kajak-kenusok. Természetesen tudjuk, hogy akár a labdarúgó Dunai Antal, akár a magyar sport századik olimpiai aranyérmét szerző birkózó, Hegedűs Csaba, de akár a labdarúgó Mészöly Kálmán is esélyes lehet erre a díjra. Ugyanakkor semmiképpen sem szabad megfeledkezni a kajak-kenuról, amelynek első olimpiai aranyérmese Fábián László volt, aki 1956-ban, Melbourne-ben Urányi Jánossal a kajak kettesek 10000 méteres versenyszámában nyert aranyérmet. Urányi János 39 évesen, 1964-ben távozott az élők sorából, Fábián László viszont egészen a közemúltig aktív edzőként segítette felesége, Fábiánné Rozsnyói Katalin munkáját.

Fábián László klubja az Újpesti Dózsa volt, felkészülését Varga Ferenc, Gelle Sándor és Granek István irányította. Összesen huszonhárom magyar bajnokságot nyert, a világ- és Európa-bajnokságokon tizenhat érmet - köztük 11 aranyat - nyert különböző társakkal. Versenyzői pályafutása befejeztével edzőként tevékenykedett, előbb az UTE majd az MTK szakosztályában. Tanítványai kiemelkedő eredményeket értek el az olimpiákon és a világbajnokságokon is – többek közt a háromszoros olimpiai bajnok Storcz Botond.

Fábián László sportszerű, becsületes életútját a MOB 2016 júniusában Fair Play életműdíjjal ismerte el. Vaskuti István olimpiai bajnok kenus, a fair play bizottság tagja méltatásában elmondta, hogy Fábián „Öcsi" egy sportlegenda, aki az egyik legsikeresebb magyar kajakos volt, majd edző lett, és szerényen mindíg ott állt felesége „Kati néni" sikerei mögött. Olyan ember, aki soha nem tolakodott, soha nem tolta magát előtérbe az eredmények ellenére sem. Mindent megtett a sportágáért, ugyan akkor a dicsőség learatása nem volt számára fontos, és nem volt megalkuvó. „Soha nem esett le a gyűrű az ujjáról, ha edzőtáborban főznie, mosnia kellett, vagy akár egyedül kötözte a vontát. Tette a dolgát. Mindennapra jutott egy poén, egy csínytevés. Tele volt humorral, jókedvvel."

Arról, hogy ki lesz az elhunyt Földi Imre helyett a Nemzet Sportolója, a Kormány napokon belül meghozza döntését.